La nueva apuesta de Santo Pez

El nombre lo dice todo. Nada mejor que un buen puesto de carretilla en el mercado, para soñar con un cebiche combinado con chicharrón de calamar, un contundente arroz con mariscos, choros a la chalaca de tamaño espectacular, almejas a la marinera, hasta con un tradicional pan con chimbombo de pejerrey, calamar o huevera, entre otras delicias marinas. Bien mirado, todas las cocinas se concentran en los puestos de mercados y de alguna manera todo o casi todo lo que comemos.

Las barras cebicheras están de moda, y Santo Pez no es ajeno a esto. Se llama Bien Puesto, y es la nueva puesta de Ramón Carrasco, propietario de la marca, quien está a puertas de arrancar este nuevo proyecto, una barra cebichera inspirada en los puestos de mercado que nos transportan a tantos recuerdos llenos de nostalgia y sabor.

Su propuesta es brindar la misma calidad que en Santo Pez, pero con menores costos. Bien Puesto se crea teniendo en cuenta los recursos que nos brinda el mar, enfocándose en el consumo de las especies marinas más abundantes según temporada.

“Queremos crecer en el rubro de pescados y mariscos con una oferta más económica. Ser la cebichería del barrio, de todos los barrios, donde los precios estén al alcance de todos, con platos contundentes, atención ágil y una buena relación calidad-precio”, comenta Ramón Carrasco.

Serán locales pequeños y acogedores, con un lenguaje cotidiano que nos contará la historia de los concurridos puestos de comida marina en los mercados y, si bien estás de paso, puedes tomarte el tiempo suficiente para disfrutar de una de estas maravillas con una cerveza de grifo bien fría.

Santo Pez nos ofrecerá su primer Bien Puesto en la Avenida La Encalada, en Surco, colinda con Primavera y El Polo, zona que reúne una buena concentración de personas en busca de sólidas propuestas culinarias.

El plan de Ramón Carrasco es extender Bien Puesto por Lima y después más allá de los límites de la capital, abriendo dos locales por año, teniendo siempre como prioridad el respeto por nuestras especies.

Más pronto de lo que pensamos estaremos ya en el primer Bien Puesto, cumpliendo antojos desde las once de la mañana. Cuando esté por ahí no se olvide de pedir su yapa caserito!