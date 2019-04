Un nuevo grupo de emprendedores está surgiendo en Pisco

Tener un criadero de cerdos no es una tarea sencilla, requiere de mucho esfuerzo y horas de cuidado. Luz Arucanqui, de 19 años, señala que no conviene encariñarse mucho con los animales. La advertencia la hace con un suspiro alegre, mirando a Estrella, su hermana de 17 años, que juega con ‘Cuchi’, una enorme chancha marrón a la que ha criado desde pequeña. “A mí me muerden, solo con ella se dejan acariciar”, dice Luz.



A las fueras de Pisco ciudad, en el centro poblado Cabeza de toro del distrito de Independencia, se encuentra el “Criadero de Cerdos Medaly”. Este es el negocio que, desde hace cuatro años, la familia Arucanqui Quispe ha sabido sacar adelante y se ha convertido en uno de los 90 emprendimientos que recibió un capital semilla de S/ 1,500 gracias al programa Pisco Emprendedor, impulsado por el Consorcio Camisea.



Un impulso

​

Luz es una de las 1,800 jóvenes emprendedoras de esta provincia y, así como muchos otros, ha aprendido lo que sabe sobre la marcha junto a su familia. Por las mañanas, antes de sus clases de Administración Industrial, alimenta los cerdos. Por la tarde, Estrella los asea para prevenir enfermedades; mientras que el sacrificio y empaque de la carne está a cargo de doña Julissa. Por último, don Oscar reparte los productos a los vecinos de la zona en su moto lineal.



El éxito del “Criadero de Cerdos Medaly” está en la familia, pero también en el apoyo del programa Pisco Emprendedor. La iniciativa impulsada por el Consorcio Camisea le ha permitido a los Arucanqui analizar sus fortalezas, investigar sobre el negocio y comenzar a construir un criadero sostenible con el financiamiento otorgado como capital semilla.



El programa de Consorcio Camisea busca promover el espíritu emprendedor de los jóvenes entre 18 y 29 años de la provincia de Pisco. Para ello ha invertido más de US$ 640,000 y, a la fecha, ha beneficiado a más de 1,800 jóvenes de Pisco al potenciar 300 negocios. Pero el apoyo de Pisco Emprendedor no se limita por la edad.



Expandir los sueños

​

Miguel Peña, mejor conocido como Mikela en la provincia, intenta despistar a los que preguntan por su edad con adivinanzas y problemas matemáticos. Aunque no lo quiera decir, ya tiene 54 años, pero el espíritu lo mantiene joven y vital. “Hay cosas que te nacen, creo que a mí me nació la chacra” dice orgulloso al referirse a su fundo “El Huerto”.



Las seis hectáreas que ha trabajado este agrónomo son una suerte de laboratorio que refleja su personalidad: inquieta y emprendedora. Comenzó criando abejas para la producción de miel y polinización como parte de su tesis universitaria. Al poco tiempo, ya era pionero en métodos de polinización para cultivo en Ica. El negocio fue creciendo y su red de contactos también. Algunos de los nuevos compañeros de Miguel tenían viñedos. Estos llamaron mucho la atención del experto en abejas y así decidió empezar a cultivar sus propias uvas.



“Hay que mirar para aprender, tenía unos amigos en El Portón (destilería) y fui observando”, recuerda Peña. Al inicio, Miguel sólo producia pisco para su familia y amigos pero, poco a poco, más personas se interesaron por su producto y pedían comprarlo. Ahora el inquieto agricutor produce 14 variedades de macerados en su huerto.



Las charlas del programa Pisco Emprendedor han ayudado a Miguel a expandir su modelo de negocio y a exponer su producto ante otros empresarios. Hoy la visión para su negocio traspasa su fundo: Miguel se prepara para obtener una denominación de origen y poder exportar su pisco. “Yo quiero convertir el fundo en un huerto campestre, que la gente pasee, coma y se tome un Pisco aquí”, dice Miguel con los brazos extendidos, listo para compartir su pasión por la chacra con todos.