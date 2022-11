Con tantos anuncios de ofertas y premios que encontramos en Internet es difícil no caer en la tentación. Antes de hacerlo hay que pensarlo más de una vez, e informarnos bien, ya que solo en el 2021 hubo más de medio millón de estafas por Internet en Perú. Cuando sospechamos de los anuncios y pensamos: ¿Es esta oferta muy buena para ser cierta? Lo mejor es informarse bien antes de tomar una acción.

Inversiones o compra de acciones con ganancias irreales, el último celular a mitad de precio o un auto del año sin participar en ningún sorteo, son algunas de las más comunes. Los estafadores ofrecen estos anuncios con la finalidad de que les brindemos nuestros datos confidenciales como información de nuestras tarjetas o claves secretas, para así acceder posteriormente a nuestras cuentas bancarias. Por eso es muy importante aprender a detectarlos.

Comprueba la información

El Banco de Crédito del Perú (BCP) te recuerda que ningún sitio web que no esté dentro de su página oficial www.viabcp.com o sus canales oficiales, te debería solicitar tu clave de Internet de 6 dígitos para confirmar operaciones. Jamás confíes en los anuncios de compra de supuestas acciones de BCP a través de canales no oficiales y, si recibes un mensaje con una oferta o premio, verifica que este también existe por otro canal oficial del comercio. Si no lo ves, probablemente es falso y lo mejor es no prestarle atención y reportarlo.

Aunque parezca tentador, ante una oferta o premio siempre debemos pensarlo más de una vez. El BCP te trae algunas recomendaciones para evitar esta modalidad de estafa:

Recuerda

No compartas tus datos confidenciales con nadie ni por SMS, redes sociales, WhatsApp, correo o llamada.

¿Cuáles son mis datos confidenciales?

Son tus claves de 4 y 6 dígitos, tu token, tu número de tarjeta de crédito, su fecha de vencimiento y el código de seguridad en la parte trasera.

Ante una duda, consulta

Si recibes o ves un anuncio de oferta o premio sospechoso, también te recomendamos reenviarlo al buzón de alertas del BCP: prevención@bcp.com.pe. Si lo recibiste por correo, márcalo como spam y elimínalo.

Si tienes más consultas, ingresa al grupo colaborativo Alerta Fraude de Facebook. Este es un canal oficial de BCP donde podrás encontrar mensajes oficiales, recomendaciones y otras consultas de usuarios para aprender sobre cómo estar aún más seguros.

REPORTAJE PUBLICITARIO