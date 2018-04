Olé, El Viaje de Ferdinand: una emotiva historia sobre el destino, disponible en Claro Video

Ferdinand es un toro sensible al olor de las flores. Ha crecido junto a una niña llamada Nina en un enorme campo, pero por accidente llegará a la ciudad y se dará cuenta de que todos ven en él a una bestia peligrosa que debería ser atrapada. Ferdinand entonces llegará a un establo de toros del que había escapado cuando era un becerro y descubrirá que la naturaleza del toro es pelear, que sus únicos dos caminos en la vida son el matadero o la plaza, y finalmente que allí el toro nunca gana.



"Olé, El viaje de Ferdinand", que fue nominada al Oscar como Mejor Película de Animación, es una cinta muy entretenida y que tiene lecciones para todas las edades. En el establo, Ferdinand conocerá a Lupe, una cabra muy loca que quiere ser su entrenadora, y se reencontrará con viejos amigos como El Guapo, Valiente y Huesos que aspiran a ser los elegidos por El Primero, el torero más famoso de España, para enfrentarlo en su última corrida. Ferdinand tratará de convencerlos de que allá afuera no es cómo ellos creen.



La película nos dice que el destino no está escrito, que uno puede contradecir lo que todos esperan, y que un mundo hecho para la violencia y para los fuertes también hay lugar para los que no tienen miedo de ser diferentes.



Esta película fue producida por los estudios Blue Sky, los mismos creadores de "La Era del Hielo", y está basada en un clásico libro infantil "The Story of Ferdinand", de Monroe Leaf, publicado en 1936.



“Olé, El viaje de Ferdinand” está disponible en alquiler mediante el servicio de Claro Video, para disfrutarla donde y cuando quieras.



Claro Video se encuentra disponible ingresando a clarovideo.com desde cualquier navegador o desde el app; en computadoras, laptops, teléfonos, tabletas Android, iOS, PS4 y Smart TV's. El servicio está a disposición de los clientes de líneas móviles y fijas de Claro, sin necesidad de afiliar una tarjeta de crédito ya que los costos de suscripción y alquiler de películas se cobran en el próximo recibo para el caso de líneas postpago o se descuentan de su saldo prepago.



Encuentra ésta y otras películas de estreno, en la Sección Alquiler de la plataforma a S/ 9.50 y mírala hasta en dos dispositivos en simultáneo. Recuerda que Claro Video tiene suscripción gratis por 24 meses para los clientes de planes postpago Claro MAX o Internet Fijo de Claro. Y si ya eres Claro MAX recuerda que el streaming en el app de Claro Video no consume tus megas en navegación 4G.



Descarga la app para Android y iPhone o ingresa a www.clarovideo.com