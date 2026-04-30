El arribo de Omoda y Jaecoo al Perú suma un nuevo capítulo con la apertura de sus espacios en Mall del Sur y Plaza Lima Norte, dos puntos estratégicos que refuerzan su despliegue comercial en la capital. Con una propuesta centrada en crossovers de alta innovación tecnológica, diseño elegante y eficiencia, ambas marcas buscan replicar el crecimiento sostenido alcanzado a nivel global.

A diferencia de ubicaciones tradicionales, la marca apuesta por espacios dentro de centros comerciales, buscando integrarse en la rutina del consumidor y facilitar un primer contacto más cercano, dinámico y accesible. Esta estrategia apunta a estar presente en espacios de alto tránsito, generar experiencias más accesibles y acelerar el proceso de descubrimiento del portafolio.

“Los Omoda son autos para disfrutar la ciudad, mientras que los Jaecoo están orientados a quienes buscan aventura. Sin embargo, ambos están dirigidos a usuarios interesados en la tecnología, que desean propuestas distintas y salir de lo cotidiano”, explicó Jonathan Lozano, gerente comercial y de red de concesionarios de Omoda y Jaecoo, durante la inauguración de sus nuevos showrooms.

La apertura en centros comerciales responde a una estrategia orientada a acercar la marca a nuevos públicos y generar una experiencia más accesible y directa. Esta operación se desarrolla en alianza con Wigo Motors, concesionario con sólida presencia en el mercado peruano, que forma parte del grupo Americar y cuenta con más de 30 años de trayectoria en la región.

Desde su llegada al Perú en 2018, Wigo Motors ha consolidado una operación en crecimiento sostenido, respaldada por más de 50,000 unidades vendidas acumuladas, 25 puntos entre tiendas y talleres a nivel nacional, una participación de mercado de 5.8% y más de 50,000 órdenes de servicio anuales, lo que refuerza la confianza en esta alianza.

“En Omoda y Jaecoo encontramos innovación, alta tecnología y propuestas accesibles para el mercado. Incluso antes de la apertura de los concesionarios en Mall del Sur y Plaza Lima Norte, ya veníamos generando clientes a través de canales digitales, lo que confirma la alta acogida de la marca”, señaló Jazmín Gamarra, subgerente de Marketing de Wigo Motors.

En esa línea, Álvaro Rivas, gerente comercial de Wigo Motors, destacó que la industria atraviesa una transformación impulsada por marcas que elevan los estándares de tecnología, diseño y calidad, y que Omoda y Jaecoo representan una oportunidad para fortalecer la oferta en categorías como vehículos híbridos, contribuyendo a democratizar el acceso a tecnología de nivel premium.

Perú es el cuarto país sudamericano al que llegan estas marcas del gigante asiático, tras su establecimiento en Chile, Ecuador y Brasil. Su objetivo en el país es alcanzar 20 puntos de venta a nivel nacional.

Tras su lanzamiento en Lima, las marcas se encuentran en proceso de apertura de showrooms en Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chimbote, Tacna, Tarapoto, Cusco, Cajamarca, Huaraz y Huancayo. “Queremos estar presentes en el 95% de los espacios donde se mueve el mercado automotriz peruano. Confiamos en que para diciembre estaremos celebrando las tres mil unidades vendidas”, afirmó Lozano.

Asimismo, Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú, señaló que la estrategia en Lima apunta a estar cada vez más cerca del cliente, no solo a través de concesionarios tradicionales, sino también en espacios donde las personas viven, compran y toman decisiones, como los centros comerciales.

Un fenómeno en ventas

Apenas tres años después de su lanzamiento global, Omoda y Jaecoo han superado el millón de unidades vendidas en el mundo. Su propuesta combina desarrollo tecnológico, eficiencia energética y una estética de vanguardia dirigida a usuarios jóvenes y exigentes.

Dentro de su portafolio destacan las versiones “super híbridas”, que ofrecen potencia, ahorro y menores emisiones contaminantes. Esta tecnología alcanza uno de sus niveles más destacados en el Jaecoo 8, modelo que supera los 1,300 kilómetros de autonomía y desarrolla una potencia de 400 caballos de fuerza.

Las tiendas han sido diseñadas como espacios de experiencia, donde los visitantes pueden interactuar con los vehículos, recibir asesoría especializada y conocer de forma directa la propuesta de la marca.

Cuatro modelos disponibles

Para su primer año en el país, ambas marcas presentan una oferta compuesta por cuatro SUV: Omoda C5 (desde US$ 14,490), Omoda C7 (desde US$ 24,990), Jaecoo 5 (desde US$ 16,990) y Jaecoo 8 SHS (desde US$ 40,490).

Visita www.omodajaecoo.pe y conoce los vehículos que están redefiniendo el mercado automotriz.

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