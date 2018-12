ONP o AFP: ¿Cómo elegir el que más me conviene?

Muchos hemos escuchado algunas diferencias entre ahorrar para nuestra jubilación en una AFP o en una ONP. Más allá de lo que podamos oír, lo mejor es siempre acudir a la fuente directa y estar lo más informados posible. Así, llegado el momento de la jubilación tendremos la tranquilidad de haber asegurado una mejor calidad de vida.



Ahorrar en una AFP significa pertenecer al Sistema Privado de Pensiones y aportar a través de una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP); en tanto que ahorrar en el Sistema Nacional de Pensiones, es hacerlo mediante la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Si bien ambas te asegurarán un fondo para tu vejez, existen importantes diferencias entre ambas.



En el caso de la primera, los aportes descontados de tu sueldo (un 10 %) se dirigen a una Cuenta Individual de Capitalización (CIC), la cual pertenece únicamente al afiliado y crece gracias a los depósitos que se van realizando a lo largo del tiempo, además de la rentabilidad generada por la AFP. Mientras que, la ONP se trata de un sistema de reparto en el que los aportes de los afiliados van a un fondo común que luego es distribuido para pagar las pensiones de todos los jubilados a nivel nacional. Lamentablemente, este sistema no te permite llevar un control detallado de tu fondo y tiene un límite en tu pensión.



Estar informados

No saber cuál es el monto de jubilación que te espera al dejar de trabajar es una de las preocupaciones principales de los trabajadores. María Sandoval, profesora de Piura, tuvo muchas dudas sobre en qué fondo ahorrar. Ella decidió trasladar su pensión de una AFP a la ONP al aprobarse la Ley de Reforma Magisterial, decisión que consideró la mejor por el monto que podría recibir al finalizar su periodo laboral.



Sin embargo, ahora señala que no tiene claro si el cambio que realizó ha sido beneficioso para ella, ya que no conoce el monto que recibirá al jubilarse. “No me llega ninguna información. Y eso es importante para nosotros, los trabajadores”. Conoce su caso en el siguiente video:



Por ello, una de las ventajas de la AFP es que desde que inicias tus aportes puedes conocer de manera mensual cuánto dinero has ido acumulando, y cuál ha sido la rentabilidad que has ido obteniendo. Además es un fondo que está sujeto a sendas leyes que te permiten hacer el retiro del 25 % de tu fondo para pagar la cuota inicial de tu primer inmueble; o en el caso que se decida por esta modalidad, el retiro del 95.5 % de tu fondo al momento de la jubilación.

