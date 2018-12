Parrilla: Lúcete en el mundo de los grilles con las mejores carnes

Para los apasionados por la parrilla no hay nada mejor que disfrutar de un buen pedazo de carne. Entre más marmoleada esté, mejor será su sabor cuando se sirva en la mesa. Hoy el mercado nos ofrece desde carnes nacionales hasta importadas de países como Uruguay y los Estados Unidos. La gran mayoría de estas llegan en su versión sin hueso. Entre las nacionales tenemos dos sub familias de gran calidad para las parrillas: las premium y las orgánicas.



Lo primero a tener en cuenta cuando vas a elegir una carne de res es el color. Según el libro “Locos por el Asado”, escrito por los creadores de la misma plataforma digital, esta debe de ser roja y sin sectores oscuros. Además, se menciona que el aroma debe ser suave y sin llamar la atención para reconocer que es un corte fresco. “El color de la carne representa la correcta alimentación del animal. Lo ideal es que esta tenga un color rubí y no sea muy brillante, pero sin tendencia al violeta oscuro”, agrega Valentin Dupuy, Chef Corporativo Zoyla Corp. Por eso, tener con un lugar en el que vendan aquellas que sean de buena calidad es indispensable. En este contexto, Tottus cuenta con una selección especial de carnes para que puedas lucirte con la comida del día.



Tottus Black

Una carne nacional de buena calidad que se puede conseguir en casi todos los cortes y cuenta con presentaciones ideales para hacer una parrilla para compartir. Para la producción de esta carne se cuida de forma escrupulosa la alimentación y la genética de la res. Este producto premium peruano es dueño de una suavidad inigualable. Además, cuenta con una mayor grasa intramuscular, que garantiza la absorción de la mayor cantidad de sabores posible.



Porter House

Una carne importada de alta calidad que se obtiene de la parte posterior del lomo de la res. Esta se presenta muy bien madurada y también cuenta con una buena presencia de grasa intramuscular. “Gracias a la alimentación balanceada que tuvo la res, esta tiene un sabor intenso y mayor suavidad en la grasa”, menciona Dupuy.



Tottus Importada

La marca cuenta con carnes americanas y uruguayas, la mayoría de raza angus. Esta carne que es considera como una de las mejores del mundo. Su característica principal es que por su alta calidad brinda jugosidad y un sabor exquisito a cada uno de los platos en los que es servido. Cabe resaltar que la carne americana de Tottus es validada por el gobierno de Estados Unidos como Angus Select.



Publirreportaje