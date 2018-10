De la pasarela a las calles: 6 tendencias de moda que nos dejó el LIF Week

El LIF Week Primavera - Verano 2019 no solo presenta las últimas tendencias de la moda en las pasarelas con los desfiles de los diseñadores Ana María Giulfo, Port Zienna, Omar Valladolid, Paola Gamero, Yirko Sivirich; entre otros. También marcan la tendencia los invitados al evento. Así lo demostraron seis de ellos, quienes con el mensaje “me encanta lo que llevas puesto”, que promueve la marca, demostraron que al vestir no hay reglas, solo inspiración.



Animal print

Carolina Braedt - Fashaddicti

La blogger se puso un vestido de Top Shop con un estampado del animal print de moda: el pitón. Encima llevó un sobre todo blanco de H&M que hizo match con las combat boots blancas de Dr. Martens. Una pequeña cartera de Chloé fue el complemento pequeño pero efectivo. “Mis aretes son las clásicas hoops y unos cuantos anillos para no sobrecargar el look” dijo.



Sport-chic

Luisfer Delgado – Street Pepper

Con una propuesta sport-chic, Luisfer Delgado mezcló pantalón formal de Gamarra con zapatillas urbanas Rebook y polera Pull&Bear de Mickey Mouse (que está celebrando sus noventa años de creación). “La semana de la moda es para que expreses tu estilo y seas tú mismo, no nos debemos poner algo solo para encajar” aconsejó.



Neón

Anna Carina Copello

Con un look minimal, pero a la vez muy llamativo se presentó la cantante Anna Carina Copello. Un suit en color verde limón y unos estiletos en color rosado hicieron un match arriesgado. “Soy muy minimal, pero a la vez me gustan los colores fuertes y mucho más contrastarlos” dijo la cantante que por primera vez asistía a una edición del LIF Week.



Rojo + Fucsia

María Paz Gonzáles Vigil

La combinación rojo y fucsia es la pareja de moda desde hace algunas temporadas. Y la modelo lo afirmó con un blazer largo y unas botas altas en estas tonalidades. “Son mis colores favoritos, siempre he sido de mezclar texturas y colores” dijo. Para adornar su outfit se puso una correa en pedrería.



Denim

Talía Echecopar – A Stylish Life

Una chaqueta de denim y gasa de la diseñadora peruana Sofía Lerner fue la principal atracción de este look. Para matizar el gran volumen y la textura de la prenda, Talía Echecopar eligió complementos minimal. Un vestido blanco de algodón, sandalias de taco bajo, una cola baja y un “no-makeup makeup” fueron los elegidos. “Mi reto ha sido probar que estando embarazada puedes seguir manteniendo tu estilo” dijo.



Medias + sandalias

Paloma Derteano

Una chaqueta de cuero con flecos y un vestido blanco podrían, tal vez, pasar desapercibidos. Pero Paloma Derteano logró darle un twist a su apariencia con unas medias fucsias y unas sandalias de terciopelo azul, lo que demostró que la tendencia sandalias con medias todavía sigue muy vigente. “Por lo general me pongo lo que me provoca, no soy mucho de pensar en el outfit que voy a vestir”, dijo la influencer que define su estilo como “casual”.



El nuevo detergente Skip ama la ropa y la moda tanto como tú, por eso te invita a arriesgar con estas imperdibles tenidas. ¿Ya decidiste cuál prefieres?