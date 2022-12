Si recientemente te llegó una notificación que indicaba que has sido reportado como deudor a centrales de riesgo como Infocorp por no haber cancelado a tiempo una deuda pero aún no cuentas con las posibilidades económicas para amortizar tus obligaciones y limpiar tu historial crediticio, descuida, no pierdas la esperanza, ya que, aún podrías tener una segunda oportunidad gracias al préstamo estando en Infocorp de Prestamype, fintech de préstamos líder en el Perú, registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El préstamo estando en Infocorp con garantía hipotecaria de Prestamype es una alternativa de financiamiento inclusiva que te da la posibilidad de adquirir un desembolso desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mill a pesar de estar reportado en centrales de riesgo.

Te contamos cuáles son todos los beneficios de este producto y qué pasos debes seguir para poder calificar.

¿Qué te ofrece el préstamo de Prestamype?

Prestamype y su préstamo estando en Infocorp te da la oportunidad de empezar de cero, mejorar tu puntaje crediticio y acceder a los siguientes beneficios:

Desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 10 días hábiles.

Una tasa de costo efectivo mensual de 1.21% que ya incluye gastos administrativos y de levantamiento.

Plazos de pago de hasta 48 meses renovables y un esquema de pagos hecho a tu medida.

Ejecutivos expertos dispuestos a guiarte y responder a tus dudas durante todo el proceso.

¿Cómo calificar con Prestamype?

Para calificar al préstamo estando en Infocorp con garantía hipotecaria de Prestamype , es importante que cuentes con inmueble que funcione como garantía y cumpla las siguientes condiciones:

Debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa.

No debe registrar problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en los registros públicos o la municipalidad.

Si tu inmueble cumple con las condiciones mencionadas previamente, estás más que listo para pre-calificar a tu préstamo estando en Infocorp.

Además, solo por campaña, hasta el 18 de diciembre tendrás la posibilidad de acceder a un 10% de descuento en tu tasa de interés, es decir, solo tendrás que pagar una tasa de 1.21% mensual. Empieza ya y pre-califica en menos de 3 minutos, AQUÍ .

