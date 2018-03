Perfecta bajo el sol: 5 tratamientos para rejuvenecer tu piel y figura

La llegada del verano es inminente y no se preocupa por los miles de “el lunes empiezo la dieta”, o “mañana vuelvo al gimnasio” que nunca se cumplen. Muchas veces desistimos de ir a la playa porque consideramos que no tenemos el perfecto cuerpo de verano o hay marcas en la piel que preferimos evitar mostrar.



Estos problemas son perfectamente remediables, pero es importante ponerse a trabajar en ellos a la brevedad. La manera más rápida, cómoda e indolora es someterse a los novedosos tratamientos para la piel y de modelamiento corporal. Para ello, la Clínica Dr. Augusto Cáceres trae una lista de algunos tratamientos altamente recomendables en esta temporada, ya que no cuentan con contraindicaciones ni existen restricciones sobre edad o pigmento de la piel. Todos estos tratamientos son realizados por doctores especializados de dicha clínica.



Para más información sobre los tratamientos y servicios brindados por la Clínica Dr. Augusto Cáceres