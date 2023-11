La quinta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial del 2026 nos dejó resultados inesperados como la derrota de Argentina de local ante Uruguay y la victoria de Colombia volteando un partidazo ante Brasil, en casa. A los peruanos, nos dejó una dura derrota en La Paz que complica seriamente nuestra posición en la tabla de posiciones.

Sin embargo, la sexta fecha, que se disputará el martes 21 de noviembre, llega con la ilusión de que nuestra selección logre su primera victoria en el presente proceso de local ante Venezuela.

A recuperar el paso

Con un punto en las Clasificatorias, el encuentro con los caribeños en el estadio Nacional representa un gran oportunidad para salir del fondo de la tabla. La hinchada espera continuar viendo los progresos de los jóvenes como Piero Quispe y el debut de Oliver Sonne.

Tras su histórico empate en Brasil, Venezuela sumó un punto en casa ante la difícil Ecuador y busca ganar por primera vez en Lima. Por ello, el aliento de la tribuna será fundamental.

El clásico de Sudamérica

Sin duda, el partido de la fecha es el que disputarán las selecciones de Brasil y Argentina en el Maracaná. El local llega golpeado después de que Colombia le volteara el partido con dos cabezazos de Luis Díaz. Por su parte, Argentina perdió el invicto que mantenía desde Qatar.

La jornada se completa con el Paraguay vs Colombia, Ecuador vs Chile y Uruguay vs Bolivia. Vive todos los partidos y no te pierdas ni un solo gol con Movistar TV.

