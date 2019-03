Peruano podría cobrar 750 millones de dólares

A sus 34 años y siendo uno de los mayores goleadores del fútbol ruso, Jefferson Farfán está entre los deportistas peruanos mejor pagados del mundo ganando un aproximado de $4 millones de dólares al año por jugar en el Lokomotiv de Moscú. Pero quien gane el próximo sorteo del Powerball de Estados Unidos este miércoles se metería al bolsillo una gran suma de dinero que, para entenderla, habría que calcularla como el total de lo que ganaría la “Foquita” si jugara durante 187 años seguidos.



Es por esto que son miles los peruanos que están comprando boletos en theLotter.com, un portal en internet donde personas en todo el territorio nacional están pagando por la posibilidad, así sea pequeña, de ganarse el mayor pozo del mundo por 750 millones de dólares (S/2.400 millones). Haciendo uso de éste popular servicio de mensajería que ya lleva más de 17 años funcionando, miles desde Tumbes hasta Tacna sueñan con una riqueza que pondría a cualquiera en el escalafón de los más ricos del país.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Si un peruano gana a través de theLotter.com, la compañía corre con todos los gastos para que viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto genuino, y además le asigna un abogado cuyos honorarios también son pagados por la empresa y quien asesora al ganador a la hora de cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial.

Sólo en caso de que la persona no consiga la visa para viajar, theLotter recauda el pozo y lo transfiere a la cuenta del usuario donde quiera que se encuentre.



Hay que tener en cuenta que ninguna ley prohíbe que un extranjero gane la lotería. “No hay que ser residente para cobrar un acumulado pues todo lo que el gobierno americano quiere es que se paguen los impuestos, y para ello no se requiere de un número de seguro social” indica Alex Gálvez, abogado experto en migración en Estados Unidos, quien enfatiza que cualquiera puede jugar y ganar los premios, pues el reglamento de las loterías no prohíbe que un ‘no-residente’ compre boletos y cobre el dinero ganado.



¿Cómo funciona el servicio?

Con la ayuda de la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos, theLotter ha construido una novedosa plataforma tecnológica que permite adquirir boletos oficiales de las mayores loterías de Estados Unidos en tan sólo unos minutos.

Cuando un usuario ordena un billete a través del portal, el sistema compra el boleto legítimo en un expendio oficial de la lotería. Luego escanea la factura y la guarda en un sitio 100% seguro para que el recibo de papel esté disponible para el ganador en caso de que acierte a los números. La copia escaneada es visible para el comprador en el sitio web y le sirve de garantía en caso de ganar.



¿Qué tan grande es el premio de 750 millones de dólares?

Para entender la magnitud del premio que entrega la lotería más grande del mundo este miércoles hay que tener en cuenta que los 750 millones de dólares del Powerball equivalen a:



- Los ingresos de Paolo Guerrero si jugara durante 375 años en el Inter de Porto Alegre pues su salario se fijó en aproximadamente 2 millones de dólares por año apenas comience a jugar en 2019.



- 15 veces la fortuna de Claudio Pizarro pues el veterano “Bombardero” ha logrado acumular un patrimonio aproximado de 50 millones de dólares luego de años de jugar en el fútbol europeo.



- Lo ganado por Christian Cueva si jugara durante 4.500 meses en el Santos de Brasil, pues el salario de Aladino' ronda los 166 mil dólares mensuales.



- Lo que ganaría Luis Miguel si se presentara en 1.000 conciertos, pues cobra 750.000 dólares por presentación.



Con estos ejemplos basta para afirmar que el peruano que tenga la suerte de acertar a los 6 números del Powerball este miércoles se haría a una fortuna que ni sumando la de los famosos mejor pagados del país se puede alcanzar.



Próximo gran sorteo

El pozo del Powerball por 750 millones de dólares se sortea este miércoles en la noche. Los boletos están disponibles en theLotter.com hasta 2 horas antes del cierre de la venta oficial. De esta manera se garantiza que todos los billetes legítimos alcancen a ser comprados.



¿Es posible confiar en un sitio en internet?

Hay que tener en cuenta que hay un sin número de sitios fraudulentos en internet donde se les informa a los usuarios que han ganado sin siquiera haber comprado un boleto. Como también hay muchos que prometen el pago de premios millonarios sin tener ninguna garantía de tener los fondos para entregar el dinero a quien acierta. Es por esto que el portal theLotter.com se ha hecho a un buen nombre en una industria llena de tretas para timar a los ingenuos, pues es el único sitio en la web que realmente compra los billetes legítimos.



Con más de 17 años operando y habiendo sido mencionado en reconocidos medios de Estados Unidos, theLotter es el único portal del que se tenga noticia que verdaderamente ha ayudado a decenas de extranjeros a cobrar premios millonarios en dólares, entre ellos una panameña quien se llevó 30 millones de dólares hace año y medio, y un Iraquí de Bagdad que cobró $6.4 millones en la lotería de Oregon. Ninguno de estos extranjeros había pisado antes tierras norteamericanas hasta el momento de ganar, pero obtuvieron la visa americana y viajaron a cobrar acumulados millonarios. Pero estos dos ganadores no han sido los únicos. La corporación cuenta con un enorme portafolio de ganadores, varios de ellos latinoamericanos, a los que ha entregado más de $90 millones de dólares en total.



Teniendo en cuenta la alta demanda de boletos que existe en el Perú, el sitio ofrece servicio al cliente en español, 24 horas los 7 días de la semana y además garantiza 100% la devolución del dinero si el usuario no está satisfecho con el servicio.



Cabe resaltar que entre los reconocidos medios en Estados Unidos que han mencionado a theLotter están los canales NBC, CNN y Fox, y los reportajes aún se pueden apreciar en sus sitios web en inglés:



NBC: Ciudadano iraquí gana $6.4 millones de dólares en la lotería de Oregon a través de theLotter.



CNN: Un Iraquí compra un billete de lotería en Internet y gana acumulado de $6.4 millones



Fox: Misterioso hombre viviendo en Iraq gana $6.4 millones en la lotería de Oregon



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.





​