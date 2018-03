Peruano podría ser el ganador de $321 millones de dólares del Powerball de EE.UU.

Aura Dominguez despertó el 20 de julio pasado para descubrir que había ganado $30 millones de dólares en la lotería de La Florida, Estados Unidos, con un boleto que había comprado días antes en el sitio web de theLotter.com

Estando en Panamá y sin haber pisado nunca tierra norteamericana, se llevó una gran sorpresa cuando recibió ésta noticia que le cambió la vida para siempre, a ella y a sus dos hijos.



“Es una noticia que no me da paz, pero si tranquilidad”, dijo Aura al recibir la llamada que la confirmaba como ganadora de una suma de dinero que equivale a lo que se ganaría el futbolista Paolo Guerrero si trabajara durante 9 años seguidos.



¿Pero cómo pudo una panameña ganarse la lotería en Estados Unidos sin salir del país?



La verdad es que la historia de Aura se ha repetido varias veces gracias a theLotter.com un sitio web que ofrece un servicio de mensajería para compra de boletos oficiales de lotería en todo el mundo, dándole a millones de peruanos la oportunidad de ganar premios que hacen ver pequeños a los premios de las loterías locales, y esto porque, aunque ganar una lotería peruana no le vendría mal a nadie, si un peruano se ganara el actual premio mayor del Powerball en el próximo sorteo por $321 millones de dólares, o del Mega Millones por $243 millones, entraría con seguridad a la lista de las cien personas más ricas del país.



¿Pero cómo confiar en que un sitio web le entregue el boleto en caso de ser ganador?



El servicio de mensajería de theLotter.com ha sido publicado en medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times , NBC, CNN y el canal de noticias Fox . Además, después de 16 años de operación, theLotter.com se ha hecho a un buen nombre luego de haber entregado a Abdul Majadra, un iraquí que vive en Bagdad, el tiquete ganador de $6 millones de dólares de la lotería Megabucks en Oregon, Estados Unidos.



Cuando los agentes de la lotería oficial vieron llegar a un iraquí a reclamar el premio mayor, los conmocionó tanto el hecho de que una persona que vive en un país en guerra a más de 10.000 kilómetros de distancia se apareciera de repente con el afortunado tiquete, que la noticia fue publicada por medios tan importantes como CNN y el canal de noticias Fox , guardando eso sí el completo anonimato del ganador.



Por el riesgo que conlleva ganar semejante suma de dinero en un país con una situación de orden público tan complicada como lo es Iraq, los agentes de la lotería oficial aceptaron el pedido del ganador de no revelar su nombre ni su foto, un pedido que de seguro también aceptarían si se tratara de un ganador peruano.





Peruano podría ser el ganador de $321 millones de dólares

“Hemos entregado boletos ganadores a personas de todas partes del mundo, incluidos usuarios de Colombia, España, Panamá, Canadá, Iraq, Rusia, Filipinas, El Salvador y muchos otros, así que no es de extrañar que el próximo ganador del Powerball se encuentre en algún lugar del Perú, lo único que deben hacer los peruanos es ordenar sus boletos a través del sitio web de theLotter” dice Eduardo Guillén representante de theLotter.com para el mercado hispano.



La garantía que tienen los peruanos de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores , además de una gran cantidad de noticias publicadas por medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times , donde se habla del servicio de éste portal que lleva más de 16 años operando.



¿Es éste servicio de mensajería legal?

Hay que tener en cuenta que las leyes norteamericanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería. Cuando hay un ganador, theLotter corre con todos los gastos para que el usuario viaje al lugar donde se encuentra en billete original de la lotería y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, para que lo acompañe a cobrar el premio en la sucursal de la lotería oficial.

Hay que tener en cuenta que sólo en caso de que el usuario no pueda obtener la visa americana para poder viajar a reclamar el boleto ganador y cobrar el premio, theLotter reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario, después de comprobar minuciosamente su identidad.



theLotter.com insiste en aclarar que no es un operador de loterías, sino un servicio de mensajería para adquirir desde el exterior tiquetes oficiales de las loterías más grandes del mundo. El sitio web no realiza sorteos ni paga los premios de su bolsillo, por lo que no puede ser considerado un servicio de apuestas.

theLotter cuenta además con la autorización de la lotería de Oregon en Estados Unidos para operar el servicio de mensajería en todo el mundo.



¿Cómo funciona el servicio?

“En lugar de pedirle a un familiar o amigo residente en EE.UU. que le compre un boleto con el riesgo que conlleva confiar en que ese allegado le entregue el premio si resulta ganador, theLotter cobra una comisión por el servicio de courier y le asegura la entrega del tiquete oficial” afirma Eduardo Guillén. “Para encargar a uno de nuestros representantes la compra de un boleto, el usuario debe ingresar al sitio web, elegir la lotería que desea adquirir, escoger sus números y en un tiempo menor a 24 horas el recibo de lotería es escaneado y enviado digitalmente al comprador para que éste lo vea en la pantalla de su ordenador o teléfono sin salir de casa” explica Eduardo.



Cuidado con el fraude

Existen cientos, si no miles de campañas fraudulentas en internet en las que se le hace creer a las personas que se han ganado la lotería con el fin de robar sus datos o pedir dinero para poder cobrar el premio mayor.

theLotter.com insiste en aclarar que si usted no ha comprado un boleto de lotería en el sitio web, no existe ninguna posibilidad de que haya ganado. Por ello pide hacer caso omiso a mensajes o llamadas de gente inescrupulosa que se hace pasar por representantes de la empresa para engañar a personas incautas.

Cuando un agente de servicio al cliente llama para anunciar un premio, le brindará al usuario datos personales y del tiquete que sólo el cliente puede conocer.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.



Próximos Grandes Sorteos

El próximo premio del Powerball por $321 millones de dólares se sorteará el próximo sábado en la noche, mientras que el premio de $243 millones de dólares del Mega Millones se sorteará éste viernes. Los boletos pueden ser adquiridos en el sitio web de theLotter.com a través de su servicio de mensajería.