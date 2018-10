Peruano podría quedarse con la fortuna de Beyoncé y Rihanna

Según la revista Forbes las fortunas de Rihanna y Beyoncé suman alrededor de US$550 millones de dólares, una cantidad de dinero que les ha costado a estas talentosas cantantes una vida de esfuerzo y sacrificio. Pero ¿qué pasaría si un peruano obtuviera de la noche a la mañana un patrimonio similar a la riqueza conjunta de éstas dos famosas artistas?



Bien vale la pena preguntárselo, pues ya son miles los peruanos que han usado la plataforma de theLotter.com para adquirir boletos de la lotería Mega Millones de Estados Unidos que éste viernes en la noche sortea un pozo de US$550 millones de dólares y alguno de ellos podría ganar una suma que lo pondría en el escalafón de los más ricos del mundo, muy por encima de personalidades como Leo Messi o Katy Perry.



US$550 millones de dólares = S/1.831 millones

$550 millones de dólares es una cifra que, para entenderla mejor, hay que considerar que es el equivalente a dos veces la fortuna estimada de Taylor Swift y cinco veces lo que gana al año Conor McGregor, uno de los deportistas mejor pagados del mundo.



US$550 millones de dólares es igual a S/1.831 millones, una cifra casi igual a lo transferido este año por el gobierno a las 24 regiones del país para la construcción y rehabilitación de más de 5.000 kilómetros de carreteras departamentales, pero en éste caso se trata de la cifra que un sólo peruano podría obtener en una sola noche, si gana sin salir del país, con un boleto comprado en theLotter.



¿Qué ocurre si un peruano gana?

Cuando un usuario gana a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio. Es así como ya se cuentan por decenas las personas que han ganado a través de éste sitio web y han viajado a cobrar el premio en tierra norteamericana. La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo, entre ellos Panamá, Colombia, El Salvador, Canadá, Rusia, Australia y España entre otros.



En caso de que el ganador no obtenga la visa para viajar theLotter.com reclama el premio y lo transfiere a la cuenta bancaria del usuario donde quiera que se encuentre. Sin embargo hasta ahora las embajadas americanas nunca han negado la visa a las personas que han ganado a través de theLotter, pues son conscientes de la importancia de otorgar la visa a los ganadores extranjeros de la lotería.



Cabe aclarar que, por seguridad del usuario, el sitio web no revela el nombre, ni el rostro del ganador, pues están seguros del peligro que corre alguien en Latinoamérica al ganarse una suma tan grande de dinero.



¿Cómo funciona el servicio?

Cuando alguien compra a través del portal de theLotter.com, un representante de la empresa compra a su nombre el boleto de lotería en un expendio legítimo y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al usuario en caso de ser ganador. El boleto oficial es comprado según los números elegidos por el usuario, quien recibe a cambio una copia digital del mismo y la cual le sirve de garantía en caso de salir afortunado.



¿Es legal en Estados Unidos?

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un ciudadano extranjero se gane la lotería. El único requisito para cobrar el premio es ser el portador del billete de papel. theLotter es el único sitio web en el mundo verificado por la lotería de Oregon en Estados Unidos para comprar boletos oficiales de lotería a nombre de usuarios de todo el mundo incluido el Perú.



theLotter es reconocido en NBC, CNN y FOX

El servicio de mensajería de theLotter lleva 16 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado masivamente la noticia de ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club. Siendo Master Card la tarjeta más aceptada.



Próximo Gran Sorteo

El próximo premio del Mega Millones por más de US$550 millones de dólares se sorteará el próximo viernes en la noche. Todos los resultados serán publicados en el sitio web de theLotter.com.