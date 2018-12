¿Cuánto sabemos los peruanos de rentabilidad, bancos o AFP?

Uno de cada 20 peruanos tiene conocimientos de temas financieros, según un estudio de la SBS. Una cifra bastante baja que nos impide acceder a un mar de posibilidades de darle más valor al dinero que obtenemos por nuestro trabajo.



Otra investigación del Banco Mundial también señala que el 39% de peruanos ahorra, pero solo el 11% lo hace en una entidad financiera. El problema, otra vez, es que el no llevar el dinero a una entidad financiera ocasiona que los ahorros no se incrementen y estén completamente seguros



Asimismo, el desconocimiento de temas financieros también impide planificar un futuro con nuestros ahorros. Ese es el caso de Leslie Sarmiento, una joven arequipeña de 19 años que no conocía sobre la existencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP), y tampoco sobre sus ventajas y finalidad del mismo. Sin embargo, cuando se informó al respecto, vio en ella una posibilidad para planear y mejorar su futuro.



La importancia de conocer el funcionamiento del SPP, que tienen como eje central a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es que ofrece a las personas tener una cuenta individual, la cual acumula mes a mes el dinero aportado y la rentabilidad obtenida por la inversión dada a la misma.



Asimismo, al término de la vida laboral, a los 65 años, se accederá a una pensión de jubilación. En caso de muerte del aportante, los familiares podrán acceder a una pensión de sobrevivencia.

Es importante saber que no existe un requisito de años de aporte o cantidad mínima de aportaciones para jubilarse, ni un límite máximo en el monto de las pensiones que puede recibir.



Un curso necesario

Para tratar de resolver estos problemas de falta de información, los principales actores del sistema financiero y de pensiones han lanzado el curso gratuito “Gestionando mis Finanzas”.



La finalidad es que estudiantes universitarios y técnicos, y público en general puedan llegar a su etapa laboral con sólidos saberes de cómo manejar su dinero. Los contenidos van desde a mí no me interesa sólo saber de seguros, o sólo de tarjetas y créditos o sólo de fondos de pensiones. Se puede acceder al curso a través de http://asociacionafp.pe/



