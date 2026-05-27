Peugeot continúa reforzando su presencia en el mercado peruano con la inauguración del nuevo showroom Peugeot Alese, ubicado en la avenida Los Frutales 1105, en el distrito de La Molina. La apertura del concesionario en uno de los principales clústeres automotrices de Lima forma parte de la estrategia de la compañía para consolidar su crecimiento y acercarse a un perfil de cliente que prioriza diseño, alta tecnología y sofisticación.

El nuevo espacio de la marca francesa ha sido desarrollado siguiendo los estándares internacionales de Peugeot y busca ofrecer una experiencia integral a los visitantes, con amplias zonas de exhibición, posibilidad de realizar pruebas de manejo y un equipo especializado en ventas y posventa.

Para Carlos Betancour, subgerente comercial de Peugeot, la apertura representa un paso clave en la estrategia de expansión de la firma. “Este punto nos acerca mucho más al tipo de cliente que queremos alcanzar. La Molina concentra un perfil de consumidor que busca vehículos con alto valor agregado, conectividad, seguridad y performance”, explicó.

El ejecutivo señaló que Peugeot apunta a conductores que buscan diferenciarse no solo por las prestaciones del vehículo, sino también por una propuesta estética y un estilo de vida asociados a la marca. “Nuestros clientes buscan identificarse con un estilo propio, y ahí el diseño europeo de Peugeot resulta muy atractivo y seductor”, comentó.

Sandra Rivera, subgerente de Marketing de Peugeot, destacó el rol clave de la marca en conectar con un consumidor cada vez más exigente. “En Peugeot trabajamos en construir una marca con identidad, donde el diseño, la innovación y la experiencia se traduzcan en una conexión real con las personas. Hoy buscamos ir más allá del producto, generando vínculos con clientes que valoran el estilo, la tecnología y una propuesta diferenciada”, señaló.

La inauguración también marca una nueva etapa en la relación entre Peugeot y Alese, una alianza que supera los diez años de trabajo conjunto. Carolina Vásquez, gerente general adjunta de Corporación Alese, destacó que esta renovación refleja la evolución y el posicionamiento que la marca ha venido consolidando en los últimos años.

“Peugeot ha renovado completamente su gama de modelos y también su propuesta de valor. Nosotros estamos alineados con esa evolución y por eso relanzamos espacios innovadores donde el cliente pueda vivir una experiencia de excelencia”, afirmó.

Carolina Vásquez destacó la consolidación de la marca a través de una identidad que combina tradición, innovación y accesibilidad a altos estándares. “Peugeot nació siendo una marca de lujo, pero un lujo que puede llegar a un consumidor que valora el diseño, la tecnología y el performance”, indicó.

Dentro de la oferta disponible en el showroom destacan modelos como los SUV Peugeot 2008 y 3008, así como la pick-up Landtrek y en la línea comercial Partner.

Expectativa de crecimiento

Desde Corporación Alese, Carolina Vásquez considera que el showroom de La Molina permitirá consolidar una comunidad de clientes que ya se identifica con la marca. “Peugeot tiene usuarios muy fieles porque encuentran una propuesta diferente en innovación, tecnología y tradición”, comentó.

Peugeot cuenta con 12 puntos de venta a lo largo del país y ha puesto especial foco en el servicio posventa. Para contar con equipos altamente calificados, sus técnicos reciben certificación en las fábricas de la firma francesa y, en alianza con un instituto educativo, capacitan a su red de concesionarios a nivel nacional.

“Le ponemos mucho énfasis a la capacitación porque hoy Peugeot ofrece cinco años de garantía ó 150,000 kilómetros y necesitamos contar con equipos técnicos altamente especializados”, explicó Carlos Betancour.

El ejecutivo señaló que la marca tiene metas ambiciosas para este año. “Queremos vender 1,300 unidades en 2026 y estamos seguros de que, de la mano del Grupo Alese, vamos a lograr este objetivo”, afirmó.

Con su presencia en La Molina, Peugeot fortalece su apuesta por el mercado peruano y desarrolla una estrategia que combina expansión comercial, renovación de imagen y una experiencia enfocada en el cliente.

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