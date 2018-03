“El pisco debe acompañar los grandes momentos de nuestra vida” [ENTREVISTA]

En esta charla, José ‘Pepe’ Moquillaza, productor de pisco y embajador de la Marca Perú, nos habla de la grandeza de nuestro destilado, de su historia, de su peruanidad innegable, de su lugar en el corazón de los peruanos y su proyección en el mundo.



¿Es verdad que el pisco nace del vino?

Como el coñac y el armañac, el pisco es un aguardiente de vino. Esta joya se obtiene mediante una destilación discontinua, tal y como sucede con los espirituosos franceses. Por definición, un aguardiente de vino es una bebida valiosa, onerosa y generosa. El aguardiente de vino producido en Perú, con la influencia del puerto de Pisco, es de una calidad extrema.



¿Por qué es único?

Porque siendo un aguardiente de vino, al contrario de lo que sucede con el coñac y el armañac, no reposa en barricas sino directamente en tanques. Es una bebida blanca, brillante, transparente, a la que le puedes ver el alma a través de una copa. Además, solo se destila una vez. Otros destilados como el vodka o el gin pasan por diferentes destilaciones; el pisco, no. Su destilación es única y va directo a grado final, no hay corrección de su grado alcohólico con agua destilada, es decir, no se hidrata, es puro vino. Esta singularidad le da mucho valor, valor que hemos heredado y debemos preservar.



¿Por qué es una Denominación de Origen (D.O.)?

La Denominación de Origen es una indicación geográfica, pertenece a este modelo jurídico internacional. Determinar una indicación geográfica es muy simple: tome su dedo índice y en un mapa busque la localización geográfica de Champagne, la localización geográfica de Oporto, la localización geográfica de Tequila. Luego, haga lo mismo y ubique el puerto de Pisco. ¿Dónde queda? En el Perú. La tarea es muy simple y no admite confusión: el pisco es peruano.



Tenemos varias cepas pisqueras…

Son ocho uvas autorizadas –quebranta, mollar, negra criolla, uvina, italia, moscatel, torontel y albilla–, de cada una se puede hacer un varietal, es decir, un pisco de una sola uva. La ley peruana es muy estricta, solo puede llamarse “varietal” el pisco hecho con una sola uva. Si ponemos 99% de una cepa y un 1% de otra, ya estamos hablando de un acholado… Así de estrictos somos. Los acholados resultan de la mezcla de dos o más cepas. Los mosto verde son aquellos piscos de fermentación incompleta, que se destilan con vinos aún dulces. Por eso, su rendimiento es mucho menor y el alcohol obtenido es muy terso, muy fragante, muy rico y de muy alta gama.



Moquillaza también destaca la fortaleza de los productores de nuestro país. El Comercio

Sin pisqueros no hay pisco…

Hablar de pisco es hablar de pisqueros. Este es un negocio de caballeros y de grandes damas. Si usted prueba un gran pisco, tenga la seguridad de que al cerrar los ojos podrá imaginar el rostro de un gran señor, de una gran dama. El pisco es elaborado por héroes anónimos, que trabajan en la inclemencia del desierto. Para hacer pisco hay que ser fiero.



¿Cómo ha acompañado el pisco a los peruanos?

Es nuestro compañero desde hace más de 400 años. Desde entonces, ha estado presente en momentos fundamentales. Y si hablamos del puerto de Pisco, allí desembarcó San Martín, allí se desarrolló la cultura Paracas, allí se ubicó el “hub” de distribución de todo el aguardiente y el vino que se exportaba a las grandes minas y otros virreinatos. Hoy, el pisco debe acompañar los grandes momentos de la vida de los peruanos: el cumpleaños de los padres, las fiestas patrias, los aniversarios, el momento de hinchar por Perú y, claro, la reunión familiar de los domingos debe ser cerrada con pisco.



¿Cuál es el lugar del pisco en el mundo?

Una bebida tan singular, de tan poca producción y de tanta expresión debe proyectarse en el mundo, pero no a través de la coctelería básica sino de la más fina, de la alta coctelería, situación que, felizmente, hoy vive el mundo en destilados como el mezcal. El pisco es una bebida tan especial, tan costosa y, a la vez, tan valiosa que debe llegar a las grandes barras de las capitales del mundo. Acaba de salir la lista de las 50 Mejores Barras del Mundo. Me pregunto, ¿en cuántas hay pisco? Ese es nuestro mercado.



