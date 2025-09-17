Ookla®, líder mundial en pruebas de velocidad de banda ancha y diagnóstico de red, reconoció a Claro Perú, por octavo año consecutivo, como el operador con la red móvil más rápida del país, según los resultados de los informes del Speedtest Awards.

Y es que de acuerdo con los informes de Ookla® emitidos en los últimos ocho años, Claro Perú viene mostrando un buen desempeño de su red en términos de velocidad con un Speed Score™ de 48.46 (Q1-Q2 2025), 36.81 (Q3-Q4-2024), 30.67 (Q1-Q2-2023), 33.81 (Q1-Q2-2022), 35.66 (Q3-Q4-2021), 26.58 (Q3-Q4-2020), 29.58 (Q2-Q3-2019), y 22.18 (Q1-Q2-2018).

“Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con brindar una red móvil rápida y confiable para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Nos enorgullece que, por octavo año consecutivo, Ookla destaque el desempeño de Claro Perú en velocidad móvil. Reafirmamos así nuestro propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, y seguiremos expandiendo nuestras soluciones a más ciudades del país para seguir conectando a más personas”, manifestó Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro Perú.

Ookla comparó 547,479 pruebas iniciadas por los usuarios en las aplicaciones móviles de Speedtest para iOS y Android de todos los principales operadores de telefonía móvil en el Perú durante el periodo del premio (Q1-Q2-2025) para determinar quiénes demostraron tener velocidades de red móvil más rápidas.

Cabe precisar que los premios Speedtest® se determinan mediante un Speed ​​Score™ que incorpora una medida de la velocidad de carga y descarga de cada proveedor para clasificar el rendimiento de la velocidad de la red. Las pruebas utilizadas para calcular el puntaje de velocidad provienen exclusivamente de “dispositivos modernos”, que son dispositivos capaces de conectarse a la tecnología disponible generalmente más rápida del mercado. El Speed ​​Score™ de la red móvil de Claro durante el periodo Q1-Q2 -2025 fue de 48,46.

Para saber más sobre la metodología empleada por Ookla ingresar a https://www.speedtest . Asimismo, para ver los resultados del último reconocimiento otorgado a Claro se puede visitar https://www.speedtest.net/awards/peru/

