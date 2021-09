Cuando se tiene una mala calificación crediticia en centrales de riesgo, se hace difícil, o incluso imposible, acceder a nuevos préstamos. Por si fuera poco, las entidades financieras están implementando ante la coyuntura actual mayores restricciones para otorgar préstamos: por ejemplo, están subiendo las tasas de interés de forma progresiva ante un posible incremento en el nivel de morosidad.

Esto genera que cada vez menos personas puedan acceder a financiamiento con condiciones justas y que quienes buscan mejorar su historial crediticio no puedan cumplir con sus metas por falta de oportunidades. Felizmente, la fintech peruana Prestamype se encarga de otorgar financiamiento a micro y pequeños empresarios o personas con proyectos personales que necesitan un préstamo. Les permite acceder, además, a una tasa de interés más baja, que no les sería otorgada al solicitar un crédito sin garantía.

¿ESTÁS EN INFOCORP Y NECESITAS FINANCIAMIENTO?

Si cuentas con un historial crediticio negativo, tienes pocas probabilidades de acceder a un crédito. Sin embargo, gracias a Prestamype, ahora es posible que obtengas el financiamiento que necesitas. Esta fintech brinda préstamos con garantía hipotecaria de manera accesible, rápida, inclusiva y con buenas condiciones. Este tipo de préstamo se diferencia de uno convencional, pues te permite acceder a montos más altos y a una tasa de interés baja gracias al uso de un inmueble como respaldo.

Si no calificas a un préstamo en el sistema bancario tradicional, ya sea por falta de historial crediticio o por estar reportado en Infocorp, no creas que todo está acabado. El Grupo financiero Prestamype te da la oportunidad de acceder a un préstamo con garantía hipotecaria, aun así te encuentres en rojo en el sistema de Infocorp. Ellos evalúan el nivel de la deuda reportada, el cumplimiento de pago y el valor del inmueble ofrecido en garantía para determinar si calificas a un préstamo. Recuerda también que, si no estás de acuerdo con las condiciones o montos ofrecidos por el sistema bancario, la alternativa de préstamo con garantía hipotecaria podría resultar idónea para tu economía y tus proyectos.

EL RESPALDO QUE NECESITABAS

¿Qué necesitas para solicitar un préstamo de este tipo? El primer requerimiento es contar con una propiedad debidamente inscrita en SUNARP que respalde el préstamo. El inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa o Trujillo. Además, con el fin de evitar alguna traba en el proceso, es necesario que la propiedad no tenga multas, gravámenes o afectación en Registros Públicos o en la municipalidad. Si cumples con todos estos requisitos, estás más cerca del préstamo que buscabas, con montos que van desde S/ 20.000 hasta S/ 1 millón.

Además, la tasa de costo efectivo anual de los préstamos con garantía hipotecaria de Prestamype va desde 16% y es la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Por si fuera poco, como cliente de Prestamype tendrás la libertad de elegir cómo amortizar el capital: puedes pagar cuotas fijas mensuales o pagar solo los intereses y cancelar la deuda al finalizar el préstamo, entre otras opciones. Un asesor está esperando tu solicitud para ofrecerte la mejor opción de financiamiento. Si buscas adquirir un préstamo con garantía hipotecaria o deseas más información al respecto, ingresa aquí .

REPORTAJE PUBLICITARIO