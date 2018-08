Programación: el nuevo lenguaje que debe usarse desde las escuelas

La programación, el lenguaje a través del cual se puede comandar las acciones de una máquina o programa en base a comandos, es la nueva frontera de la educación escolar. Según un reporte de Cisco, Perú tendrá un déficit de 17.000 profesionales especializados en tecnología en el 2019. Carreras universitarias o técnicas como robótica, ciberseguridad, codificación, administración de redes o impresión 3D tienen ya alta demanda en nuestro país, pero no logramos cubrir las plazas requeridas.



Si este es el panorama hoy, es necesario tomar previsiones para el futuro. El Banco Mundial pronostica que el 79% de las niñas y los niños de 8 años se dedicarán a trabajos que hoy no existen. Según un reporte de Microsoft y The Future Laboratory, para el 2025 carreras como guía de turismo espacial, innovación de energía sostenible o especialista en derecho y ética tecnológica, dejarían de ser títulos fantasiosos y comenzarán a dictarse en institutos y universidades.



Aprender a programar

Fundación Telefónica implementa regularmente talleres de programación a través de #IdeaLAB o en su campus virtual. Actualmente, el campus tiene tres talleres en línea de Robótica Educativa para docentes de inicial, primaria y secundaria. Espacios como Hacker Kids Perú, LegoCamp o InGenio Learning ofrecen talleres de programación para niños y adolescentes. Pero la programación y lógica computacional también se puede aprender en casa.



Para los más pequeños, programas como el popular juego Minecraft en su versión educativa o el lenguaje de programación Scratch (desarrollado por el MIT) son adecuados. Scratch es un lenguaje sumamente intuitivo y fácil de aprender: enseña a programar a través de la concatenación de bloques de colores con funciones específicas asignadas. Su versión Scratch Jr., es ideal para utilizar en casa.

Lenguajes más complejos pueden aprenderse con Code.org. Finalmente, el proyecto CS Unplugged, creado por la Universidad de Cambridge, Google y Microsoft, permite aprender lógica computacional sin tener una computadora a la mano.



