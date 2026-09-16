Las Cámaras de Comercio de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho nos dirigimos a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori; al Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; al Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; y a la opinión pública, para expresar lo siguiente:

El inicio de un nuevo Gobierno representa una oportunidad para corregir una de las brechas históricas que continúa limitando el desarrollo del país: la desigualdad en el acceso al gas natural.

Han pasado más de veinte años desde la puesta en operación de Camisea. Mientras algunas zonas del Perú acceden a una energía más económica para sus hogares, empresas e industrias, amplios territorios del centro y sur continúan dependiendo del GLP, la electricidad y otros energéticos de mayor costo. Esta desigualdad encarece la producción, resta competitividad, limita nuevas inversiones y dificulta la industrialización y diversificación productiva. Para miles de familias significa también mayores gastos en energía, afectando directamente su economía y calidad de vida.

Hoy, después de años de espera, existe una oportunidad concreta para avanzar hacia el acceso real y masivo al gas natural en nuestras regiones. Las decisiones necesarias se encuentran en manos del Poder Ejecutivo y confiamos en que esta oportunidad no vuelva a postergarse. Por ello, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para adoptar, con sentido de urgencia, las decisiones políticas, técnicas y regulatorias que permitan avanzar hacia la masificación, garantizando seguridad jurídica, inversión sostenible y plazos concretos para su implementación. Esperamos que en las próximas semanas el país pueda contar con una definición clara que permita convertir esta expectativa en una realidad para nuestras familias y empresas.

Pero debemos ir más allá de una iniciativa específica. El Perú necesita una POLÍTICA NACIONAL DE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL, con metas, inversiones y plazos definidos, que trascienda gobiernos y convierta el acceso a energía competitiva en una verdadera política de Estado. Masificar el gas significa reducir pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias; disminuir costos y hacer más competitivas nuestras empresas; atraer inversión, generar empleo y crear condiciones para la industrialización y diversificación productiva de nuestras regiones.

No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir, invertir y desarrollarnos.

El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de comenzar a saldar una deuda histórica con las regiones y demostrar, con decisiones concretas, que la descentralización también significa acceso equitativo a los recursos y oportunidades energéticas del país.

LAS REGIONES YA HAN ESPERADO DEMASIADO. EL MOMENTO DE DECIDIR ES AHORA. LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL DEBE SER UNA PRIORIDAD NACIONAL Y UNA POLÍTICA DE ESTADO.

Cámaras de Comercio de Cusco – Puno – Huancayo – Apurímac – Ayacucho