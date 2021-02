Llegó el mes de febrero y celebramos el amor y la amistad. Aunque la cuarentena nos impida salir de casa, no es una excusa para no pasarla bien y disfrutar en familia. Durante la pandemia los peruanos hemos descubierto buenas formas de distracción. El estudio “El día después de mañana”, de Ipsos Perú, revela que entre las actividades que más realizamos para entretenernos en el hogar están ver TV, videos o películas (47%); jugar (27%) y hacer ejercicio (16%).

¿Te gustan los juegos de mesa? En Lumingo hay alternativas de entretenimiento, como rompecabezas, ajedrez y Monopolio. Además, según un estudio de BioPsychoSocial Medicine, los juegos de mesa tradicionales ayudan a combatir el deterioro cognitivo y la depresión.

Cocinar también es un efectivo método recreativo. De hecho, esta actividad ha tomado gran protagonismo a raíz de la pandemia. El informe “The impact of COVID-19 on how we eat”, de Ipsos Global, menciona que muchas personas hallaron en la cocina un nuevo pasatiempo para hacer que sus días sean más interesantes. ¿Te provoca preparar un postre o un trago refrescante? Sigue estas recetas y encuentra todos los productos que necesitas hasta con 50% de descuento, ingresando a la sección Mercadito de Lumingo.

Además, si estás pensando en la comida para tus mascotas, en la sección Mercadito hallarás marcas como Groomers, Pronature, SuperCan, Ricocat, Ricocan, MiMaskot, Dog Chow, entre otros. Así tus engreídos se mantendrán bien alimentados. Pero eso no es todo, también hay artículos de limpieza, juguetes y accesorios para mascotas.

Ten en cuenta que, aunque estemos en tiempos de confinamiento, puedes enviar por delivery un detalle especial a los que más quieres. ¿Necesitas ideas de regalo? Hay accesorios de temporada, videojuegos, productos de tecnología y mucho más en la sección Precios Flechados del marketplace.

Por último, si eres de los que disfruta pasar tiempo entrenando en casa, recuerda que puedes potenciar tus ejercicios con las herramientas adecuadas. En Lumingo hay productos ideales para hacer pilates y yoga, máquinas de cardio, accesorios de entrenamiento y más.

¿Estás listo para realizar tus pedidos? Compra de manera rápida, fácil y segura a través de la web de Lumingo.

