¿Siempre disfrutas de las maratones de series en Netflix? Si eres fan del gigante del streaming, debes saber que detrás de todo su ingenio tecnológico, hay profesionales en Contabilidad que lideran estrategias de negocios, gestionan equipos y administran e interpretan datos para descubrir si sus producciones son realmente un éxito y, a partir de eso, tomar decisiones.

Es más, en sus anuncios de empleo , Netflix busca contadores con un declarado “amor por los datos”. A la vez, explica en un video que su negocio “está rompiendo el molde” de la contabilidad tradicional de la industria del entretenimiento y necesita crear sistemas tan alucinantes como su propio crecimiento. Y esto vale también para otras de tus plataformas favoritas como Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y más.

De hecho, el contador de la Universidad del Pacífico (UP) está preparado para los retos que presentan las plataformas de streaming y las diversas empresas tecnológicas, como las fintech y las bigtech (Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, etc.), cuyos nuevos modelos de negocios están apoyándose del metaverso, la inteligencia artificial y el blockchain: herramientas que están reconfigurando la gestión de temas legales, tributarios y comerciales.

¿Tienes un avatar y juegas Axie Infinity, Minecraft o Fortnite? Hoy, el furor de los conciertos k-pop de bandas como BTS, Blackpink y MAVE se apoderan del metaverso de los videojuegos. Además, marcas como Nike, Gucci y Adidas venden allí sus nuevos productos a cambio de criptomonedas. ¿Cómo aplicar la contabilidad del mundo físico al mundo virtual?

Esa es la pregunta clave que hoy en día mueve las pasiones de los contadores, sobre todo porque existen más de 10.000 monedas digitales en el planeta, según CoinGecko. “En el mundo de los criptoactivos, ayudan las normas internacionales, las cuales recogen información que el contador debe entender y traducir al lenguaje contable”, explica María Isabel Quevedo, vicedecana de Contabilidad de la Universidad del Pacífico (UP).

“El contador de hoy está preparado para actuar en entornos cambiantes. La tecnología es, precisamente, cambiante. Entonces, el profesional debe tener las cualidades y la formación para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Tiene que saber traducir las tendencias a un lenguaje que permita tomar decisiones”.

María Isabel Quevedo, vicedecana de Contabilidad de la Universidad del Pacífico.

Por su parte, Diego Barrio de Mendoza, egresado de Contabilidad de la UP y controlling and financial planning analyst de Ferreycorp, opina que el contador tradicional se está convirtiendo en un contador digital y tiene en sus manos la tarea de comprender y gestionar nuevas formas de activos y dar solución a las empresas en cuanto a su tratamiento y registro. “Hoy, la Contabilidad debe girar en torno a las nuevas realidades y adaptarse a lo que el mundo solicita. Por eso, es necesario que el profesional esté a la vanguardia, para dar solución a los diversos desafíos”, comenta Barrio de Mendoza.

El profesional de la Pacífico puede trabajar en compañías de cualquier rubro en el Perú y el mundo. Los egresados de esta casa de estudios son ampliamente requeridos en empresas como el BCP, Telefónica, Belcorp, Ripley, Colgate, entre otras. Y también son solicitados en las cuatro firmas auditoras más importantes del mundo, las llamadas Big Four, como Ernst & Young, Deloitte, KPMG y PwC.

¿Qué aprenderás en la UP? Además de los cursos fundamentales de administración, economía, tributación, auditoría, costos, finanzas y gestión de riesgos, la casa de estudios enseña el universo de la informática. Foto: Musuk Nolte / UP.

Debido a las tendencias y exigencias del mercado, estas empresas de consultoría y auditoría —al igual que diversas compañías de renombre en el mundo— han apostado por la transformación digital y el uso de las nuevas tecnologías. En ese sentido, demandan profesionales que destaquen por sus habilidades digitales.

Conviértete en un buen contador

¿Quieres ser un contador que tenga visión tech y estratégica? Para lograrlo, debes comprender los negocios al revés y al derecho, saber temas tributarios y financieros, conocer las normas internacionales de Contabilidad, tener una mente analítica y crítica, saber liderar equipos y, por supuesto, amar el universo digital. Es decir, tú también puedes tener el perfil del contador de la Pacífico.

Herramientas para el contador con mindset digital

En la Pacífico explorarás la Contabilidad desde ese foco tech que te apasiona. A los cursos fundamentales de administración, economía, tributación, auditoría, costos, finanzas y gestión de riesgos, se le ha sumado el universo de la informática.

Durante la carrera aprenderás a manejar Power BI, Access, tablas dinámicas, dashboards, ecuaciones estructurales, entre otras herramientas que te ayudarán a sacarle el jugo a la tecnología y brillar en tu futuro lugar de trabajo. La vicedecana de la UP comenta que las bases de datos son esenciales para el análisis del negocio. Por eso, la Pacífico ha añadido el curso de Arquitectura del Sistema de Información.

“Es dictado por la carrera de Ingeniería y permite a los estudiantes diagnosticar la realidad tecnológica contable de una organización. Aborda todo el ecosistema de la información desde la parte de componentes tecnológicos. Es un complemento para la formación del contador y es un plus que valoran las organizaciones”, señala Quevedo.

De hecho, en la Pacífico, la carrera de Contabilidad cuenta con un plan de estudios innovador y flexible. En el pregrado podrás usar 14 créditos para enfocarte en los temas que más te gustan, a través de las siguientes concentraciones: Gestión de los Sistemas de Información, Finanzas, Analítica de Negocios, Emprendimiento e Innovación Estratégica, y Gestión Empresarial Sostenible.

“¿Qué ha generado que el contador salga de su zona de confort y vaya más allá de sus límites? De hecho, la tecnología, la cual ahora permite —a través de diferentes herramientas—automatizar tareas contables y liberar mucho el tiempo del profesional, para que pueda emplearlo en el análisis estratégico y la toma de decisiones”.

Diego Barrio de Mendoza, egresado de Contabilidad de la UP y controlling and financial planning analyst de Ferreycorp.

Además, tienes la oportunidad de usar estos créditos en cursos de otras carreras. Si tu sueño también es explorar la Economía, la Administración o las Humanidades, podrás hacerlo realidad en esta casa de estudios.

¿Qué esperas para estudiar Contabilidad en la Pacífico? Conviértete en un contador con visión estratégica, amplia comprensión de los negocios y mentalidad digital, así como un líder con propósito, decidido a transformar el mundo.

