Racismo: un mal que los peruanos no queremos ver

Por salir a la calle con polleras, a la diseñadora cuzqueña Claudia Aragón le han gritado “llama”, “alpaca”, “serrana de mierda”, mientras la señalaban y se reían de ella. Por su color de piel, a la ganadora del Grammy, Susana Baca, no la dejaron estudiar en el Conservatorio cuando era chica, a pesar de haber ganado una beca. En la universidad, un profesor le decía al politólogo indígena Plinio Pizango que los nativos amazónicos no podían sacar veinte en un examen por ser “brutos”.



Casos como estos se repiten a diario, según una encuesta realizada por el Instituto Integración, 8 de cada 10 peruanos han vivido o experimentado una situación de racismo alguna vez en su vida. Este fenómeno social no solo daña a las personas, sino que, como señala el sociólogo Nelson Manrique, fortalece situaciones de exclusión y pobreza, limitando a ciertas poblaciones el acceso a servicios y oportunidades. Es así como 5 de cada 10 familias afroperuanas perciben un ingreso menor al salario mínimo vital o solo 1 de cada 10 peruanos de origen amazónico logra culminar la secundaria.



Mirarnos en el espejo



Para Melania Canales, vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), es importante que empecemos a hacer un trabajo con nuestras mentes si es que queremos erradicar el racismo. Perú es el tercer país en América Latina con mayor porcentaje de población indígena según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por ello, Canales enfatiza en que “debemos aprender a rechazar toda imagen estereotipada que genere que los indígenas se avergüencen de su cultura”.



>>>Resuelve este Test para conocer que rol cumples tú en la lucha contra el racismo.



Estado vs. Racismo



Frente a este panorama, el Ministerio de Cultura ha iniciado una “Intervención Nacional Contra el Racismo” que tiene como objetivo movilizar a todos los sectores de la sociedad y fortalecer la capacidad de respuesta estatal frente a denuncias y reportes de discriminación étnico–racial. Para ello, ha puesto en marcha una campaña de ‘desnormalización’ del racismo en la percepción ciudadana y una Encuesta Nacional en las 25 regiones del país para evidenciar las actitudes y diferentes expresiones de este fenómeno entre los peruanos. Para el 2018, se espera que el Ministerio anuncie un Plan Nacional de Acción Contra el Racismo.



Pero estas iniciativas no son suficientes sin la participación de la población. Mariela Noriega, directora general de Ciudadanía Intercultural, enfatiza que esta acción no es aislada y que necesita del apoyo de la ciudadanía. “Sancionar socialmente el racismo es fundamental para convertirlo poco a poco en un hecho aislado. Es un problema complejo, pero si tenemos la convicción de que afecta al desarrollo del país podemos convertirlo en un hecho aislado, que no sea lo normal”, agrega Noriega.



Por eso, el Ministerio ha desarrollado Alerta Contra el Racismo, una plataforma web en la que los ciudadanos podrán enviar “Alertas” o “Reportes” sobre casos de discriminación étnico-racial para recibir orientaciones sobre cómo denunciar estos hechos oportunamente ante la entidad correspondiente. Además, encontrarán información sobre este problema y cómo podemos enfrentarlo.



Cambiar el país depende de nosotros. Si eres víctima o testigo de un acto de racismo, repórtalo, no te quedes callado. Recuerda que el mejor país del mundo es un país sin racismo. Infórmate en: http://alertacontraelracismo.pe