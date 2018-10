Una radio hecha por niños cambiará la educación del Cusco

Texto: Katheryn Leonardo



Con manos inquietas y juguetonas, Franklin Lima, de once años, sostiene un recorte de periódico. Está formado en fila junto a sus compañeros esperando su turno frente a un micrófono en una pequeña cabina llena de papelógrafos y cartulinas con letras de colores. Esta mañana de octubre ha decidido contarles a todos que el Perú tendrá un referéndum y ya casi es hora de salir al aire en Radio Ccochacunca, en el 103.7 de la FM. Sus ojos rasgados y curiosos repasan nuevamente las palabras en el papel gris, engruesa la voz y dice muy serio: “Referéndum recuperará confianza en instituciones, dice Vizcarra”.



Sus mejillas chaposas se han puesto aún más coloradas y sus ojos se achinanaron más con su sonrisa: está orgulloso. Pronunció bien su titular y su voz ya viaja a través de ondas hacia todas las casas de Cocchacunca, un centro poblado de ganaderos a las afueras de Sicuani, en Cusco. “Me gusta mucho cuando nos escuchan nuestros padres”, dice Lima. “Siento mucha emoción”.



Una radio, un aula

Detrás de Franklin Lima, su amigo Elias Ccarita, de 11 años, aguarda su turno en la fila. Ccarita sonríe: sabe que su noticia hará reír al resto de sus compañeros de cuarto año de primaria del I.E. N° 56022. Lee con voz graciosa la nota que escogió de la sección de policiales, donde algún día le gustaría escribir. A pesar de que el texto de Ccarita provoca sonrisas, nadie emite ruido alguno: saben que están al aire, que los 200 habitantes de la comunidad –incluso, los de la ciudad de Sicuani– los escuchan. Los niños de radio Ccochacunca intentan ser profesionales.



Radio Ccochacunca –“cuello de laguna” en quechua– nació en 2006 con solo una grabadora, un transmisor, un micrófono para realizar las emisiones y el sueño del profesor Rubén Centeno: cambiar el futuro de la escuela rural. Centeno deseaba que sus alumnos aprendieran a expresarse, a dar opiniones argumentadas, a tener pensamiento crítico y a perder el miedo que a él mismo lo paralizaba. “Yo tenía muchas complicaciones para dirigirme a la población”, recuerda el maestro. “Expresar tus sentimientos, dirigirse a otros siempre es difícil y no quiero que mis niños tengan eso”.



Hoy Centeno es el director de esta escuela, que lleva más de 50 años resistiéndose a una clausura: en Ccochacunca solo quedan tres escuelas con menos de treinta alumnos cada una. Pero el maestro Centeno mira el progreso de Franklin Lima, Elías Ccarita y el resto de sus alumnos con satisfacción. Como un padre que sabe que sus hijos tendrán más de una herramienta para construir su futuro.



El trabajo del director en la I.E. 56022 obtuvo el primer puesto en el concurso nacional ‘Innovación Educativa 2017’ organizado por la Fundación Telefónica.

“Antes era tímido, cuando he comenzado a leer noticias, cuentos, en la radio ya no he tenido miedo”, cuenta Franklin Lima, desde la cabina de radio. Ahora está seguro de querer ser periodista de radio y televisión, uno al que le interese la política, pero que también ponga “cosas bonitas” en la televisión.



Ser creativo con muy poco

Radio Ccochacunca convirtió el plan lector y la hora de lectura en clase en un experimento educativo para demostrar que no importa si la escuela queda fuera de la ciudad: también se puede innovar con poco. “Comenzamos con la radio, pero luego probamos video”, cuenta el director Centeno. “Comencé a grabarlos con una camarita, a ponerle imágenes a las grabaciones de radio. Se vieron, ¡uy! les encantó”.



Centeno cuenta que hoy trabajan en nuevos proyectos: la grabación de microprogramas sobre el cuidado del agua, la hidatidosis –todos los niños saben cómo pronunciar este término, el nombre de una enfermedad que se transmite por los perros–, además de un breve noticiero que se emite los sábados por las noches en Sicuani a través de Canal 9 ATV Sur.



Frente a las carencias de los colegios de primaria rural –que representan el 75.2% del total de instituciones educativas en el Perú–, los profesores del I.E. N° 56022, liderados por el director Centeno, resuelven sus limitaciones con empeño y creatividad. La transmisión a través de la FM la resolvieron hace dos años con una antena encontrada en la Cachina, un paraíso de productos de segunda mano.



“Un padre de familia me llamó y me dijo que encontró una antena delgada y de metal desarmada a 200 soles”, recuerda Centeno. “Le dije: ¡cómprala!”. Resultó que el padre de familia era un soldador artesano y junto a Centeno repararon la antena. El profesor compró una señal en la FM y lo que siguió fue magia: comenzaron a transmitir para la ciudad y la comunidad.



Centeno sabe que la tarea que ha comenzado no es sencilla. Sabe que, a pesar del reconocimiento que le otorgó el Ministerio de Educación a la Escuela N° 56022, cada año más padres eligen enviar a sus hijos a las ciudades para llevar una educación ‘tradicional’. “Muchas escuelas como esta están cerrándose. Estamos peleando contra eso, queremos mostrarle al mundo que desde aquí estamos haciendo cosas. Estamos ayudando a los niños a tener posibilidades con la radio, la televisión, para que en un momento esto les sirva en la vida”. El profesor Centeno quiere que sus niños tengan las oportunidades que él nunca tuvo.



