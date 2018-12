“Rascacielos, rescate en las alturas”: Disfruta de las más grandes aventuras por Claro Video

Solo Dwayne Johnson puede saltar hacia el edificio más alto del mundo, sobrevivir rompiendo las leyes de la física, y uno creérsela. De eso se trata el cine de acción de la exestrella de la lucha libre —conocido como ‘La Roca’— y actualmente el actor mejor pagado de Hollywood. En “Rascacielos, rescate en las alturas”, Johnson es Will Sawyer, un policía retirado que en una peligrosa misión pierde una de sus piernas. Años después, ya recuperado y con una prótesis, viaja a Hong Kong para evaluar la seguridad de un rascacielos de 240 pisos llamado La Perla. Pero esta colosal y muy tecnológica construcción será invadida por una banda de criminales y entonces Sawyer deberá enfrentarlos y salvar a su esposa y sus hijos que han quedado atrapados.

Queda claro desde el inicio que el mayor referente de “Rascacielos” es “Duro de Matar”, aquel clásico del cine de acción protagonizado por Bruce Willis. Solo que aquí Sawyer (Dwayne Johnson) además de pelear contra los malos deberá demostrar que él no es un cómplice ni está detrás del asalto. A eso hay que sumarle la dificultad de tener que escapar de balazos corriendo con una prótesis en la pierna. Toda la película está compuesta como una serie de obstáculos —incluido un gran incendio— que el protagonista deberá atravesar hasta alcanzar el último piso.



El buen uso de los efectos especiales le suma emoción a esta historia, que aunque pueda ser por momentos convencional o remitir a algo ya visto, no deja de ser una película muy entretenida, algo que es la esencia del cine de acción, pero que a veces se olvida.



“Rascacielos, rescate en las alturas” se encuentra disponible ingresando a clarovideo.com desde cualquier navegador o desde el app; en computadoras, laptops, Smart TV’s, PS4, Smartphones y tabletas Android y iOS. El servicio está a disposición de los clientes de líneas móviles y servicios fijos de Claro, sin necesidad de afiliar una tarjeta de crédito ya que los costos de suscripción y alquiler de películas se cobran en el próximo recibo para el caso de líneas postpago y servicios fijos o se descuentan de su saldo en caso de líneas prepago.



Encuentra ésta y otras películas de estreno, en la sección Alquiler de la plataforma a S/ 9.50 y mírala hasta en dos dispositivos en simultáneo. Recuerda que Claro Video tiene suscripción gratis por 24 meses para los clientes de planes postpago MAX Internacional o Internet Fijo de Claro. Y si ya tienes MAX Internacional recuerda que el streaming en el app de Claro Video no consume tus megas en navegación desde 4G.



Descarga la app para Android y iPhone o ingresa a www.clarovideo.com