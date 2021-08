A lo largo de nuestra vida, los seres humanos enfrentamos diversas situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido o el despido del trabajo soñado. En los últimos dos años, el planeta entero ha tenido que hacer frente a la incertidumbre producida por la pandemia de COVID-19. Estas situaciones nos llevan a cuestionarnos si podemos seguir adelante, y es en esos momentos que ponemos a prueba nuestra capacidad de resiliencia.

La resiliencia es nuestra capacidad para enfrentar la adversidad y para transformarnos, y el coaching es una disciplina que ayuda a potenciar esta competencia que tenemos los seres humanos. Este acompañamiento es uno de los servicios que brindan los coaches miembros de ICF Perú, asociación que busca promover el arte, la ciencia y la práctica del coaching profesional. A nivel mundial, ICF cuenta con más de 22.000 miembros y está presente en más de 130 países. Esta reconocida asociación avala a ICF Perú, que, con 12 años de experiencia y más de 150 miembros inscritos, ha emprendido la labor de ayudar a ver que el momento de ser resiliente es hoy.

Es por ello que es importante que los ejecutivos y líderes cuenten con el acompañamiento de un coach profesional que los ayude a maximizar su potencial. De este modo, comprenderán que los cambios son oportunidades de transformación, gracias a su capacidad de flexibilidad y adaptación. Además, frente a un escenario tan grave e incierto como la pandemia por COVID-19, el coaching es una herramienta ideal para ayudar a las personas a lograr sus objetivos.

El camino hacia la transformación

En nuestra capacidad de resiliencia entran en juego diversos aspectos de nosotros mismos, como nuestra autoestima, el apoyo externo que recibimos y nuestra capacidad de resolución de conflictos, entre otros. Es sobre estos pilares que la resiliencia nos permite alcanzar su objetivo principal: transformarnos. “La finalidad de la resiliencia no es devolvernos al punto inicial luego de enfrentar una situación difícil, sino que nos invita a convertir estos momentos y miedos en aprendizajes y fortalezas. Nos hace crecer”, detalla Nicole Perret, Coach Ontológico de ICF Perú.

Hay una característica importante acerca de la resiliencia que los expertos de ICF recalcan: una persona resiliente no es lo mismo que una persona optimista. El optimismo es la creencia estable de que siempre acontecerán sucesos positivos. “La resiliencia, en cambio, hace referencia a que, a pesar de lo malo, podemos adaptarnos y buscar un lado positivo para superarlo”, afirma Ronald Ramos Acosta, Coach de ICF Perú.

¿Todos podemos ser resilientes?

Definitivamente, sí. Incluso, para los coaches de ICF, el Perú entero es un país resiliente. “Nuestra patria es resiliente desde su misma creación. Venimos superando conflictos, adversidades, fenómenos naturales recurrentes y ahora la pandemia. Siempre logramos recuperarnos y la historia misma es nuestro testigo”, asegura Mario Alfredo Ballón, Coach Ontológico miembro de ICF Perú.





Las mujeres, en particular, siempre han brillado gracias a su luz propia y su fortaleza. La Coach de Vida Riggi Assereto detalla que cada una de ellas lleva algo especial, algo sui generis. “Le podríamos denominar un ‘Achevaye’; es decir, nos distinguimos por un ‘Allá va ella’, con un ‘alma de guerrera’ y una ‘magia increíble’. Eso nos empuja a salir adelante, a pararnos una y otra vez y superarnos”, cuenta. En eso consiste, precisamente, la resiliencia.

Esta capacidad nos permite superar cualquier escenario. Hace poco, la Coach Katherine Sulbarán Carrión tuvo que enfrentar una difícil situación: su madre, doctora en primera línea contra el COVID-19, falleció sorpresivamente por dicha enfermedad. Aunque no fue fácil, ella pudo salir adelante. “Tuve que buscar fuerzas para sentir las emociones del momento y no invalidarlas, pero también para adaptarme y afrontar la realidad desde otra perspectiva. Estas herramientas, que a mí me fueron tan útiles, también lo son para todos”, cuenta la Coach Profesional miembro de ICF Perú.

¿Cómo desarrollar nuestra capacidad de resiliencia?

Según los expertos de ICF Perú, el primer paso clave para desarrollar la resiliencia en cada uno de nosotros es el autocontrol emocional. Debemos reconocer nuestras emociones para saber qué sentimos en determinadas circunstancias. “Debemos aceptarlas y admitir que no las podemos evitar. Solo así podremos aprender a gestionarlas y comenzar a tener el control sobre ellas”, enfatiza Cynthia Castañeda, Coach Empresarial y de Vida miembro de ICF.

Asimismo, el Coach Pablo Echeandía Vanderghem agrega que existen varios apoyos que fortalecen la capacidad de resiliencia y menciona tres de ellos. “El primero es la introspección, la capacidad de hacer un alto en nuestras vidas para mirar en nuestro interior y reflexionar sobre ello. El segundo es la capacidad de relacionarnos con los demás para establecer lazos. El tercero es el buen humor, que nos ayuda a sobrellevar algunos momentos difíciles”, sostiene.

La labor del coach consiste también en ayudar al coachee (cliente) a tomar conciencia de todas las veces que en el pasado ha enfrentado situaciones desafiantes y permitirle identificar qué actitudes y decisiones tomó. “Cuando el coachee logra identificar las creencias que no le ayudaron y las que sí, podrá conscientemente decidir cómo enfrentar en adelante situaciones desafiantes y hacer uso de su resiliencia”, afirma César Alosilla-Velazco, Coach PCC.

Por todos estos motivos, contar con el acompañamiento de un coach profesional miembro de ICF Perú, que posee las competencias necesarias y cumple con un código de ética, puede ayudar a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. Para más información acerca de ICF Perú, sus alcances y las actividades que realiza, y si quieres contar con un coach profesional, ingresa aquí.

REPORTAJE PUBLICITARIO