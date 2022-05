El riesgo de sufrir un terremoto de gran magnitud en el Perú es permanente. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), llevamos más de 270 años sin liberar energía sísmica. Sumado a ello, el país se encuentra ubicado en el Círculo de Fuego del Océano Pacífico, lo que mantiene latente la amenaza de padecer movimientos telúricos y tsunamis.

Anticiparnos para responder efectivamente y desarrollar una cultura de prevención es lo más recomendable. Por esa razón, RIMAC ha desarrollado el Programa de Gestión de Riesgos y Prevención ante Terremotos y Tsunamis, que tiene como objetivo reducir las pérdidas ocasionadas por estos eventos. A través de seis webinars y dos talleres, prevé capacitar sobre la preparación, la primera respuesta y los planes de continuidad, así como la concientización ante este tipo de amenazas.

La preparación es la respuesta

Durante su participación en el primer webinar del programa, David Rubens, director ejecutivo del Instituto de Gestión Estratégica de Riesgos y miembro de la Comisión Nacional de Preparación del Reino Unido, aseguró que las inundaciones, las olas de calor o los apagones de Internet son predecibles.

“Lo que ocurre no son catástrofes sin precedentes, sino que no se ha prestado atención a la frecuencia de los eventos y, por ende, no nos hemos preparado. El secreto de la gestión de crisis está en encontrar los patrones de eventos anteriores para darles sentido, desarrollar soluciones y enfrentarlas”, afirma Rubens.

Alerta temprana

Para elaborar un plan de respuesta efectivo es básico contar con información actualizada y eso lo sabe RIMAC, que ha implementado el Centro de Monitoreo y Prevención. Esta es una plataforma que informa en tiempo real sobre fenómenos meteorológicos, pronóstico climático y ocurrencia de sismos, además de brindar capacitación y asesoría para el control de riesgos.

