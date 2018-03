Los accidentes de tránsito son un problema a escala mundial. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas los traumatismos provocados por los accidentes de tránsito representan un importante problema de salud pública en el mundo. En Perú, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay casi 90 mil accidentes al año. Estos representan la tercera causa de pérdidas de años de vida saludable en el país.



En medio de este panorama, se hace indispensable contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Sin embargo, en Perú alrededor de 700 mil vehículos circulan libremente sin este documento. Esta grave situación se da incluso cuando ya existen mayores y más sencillos medios para obtener este seguro obligatorio. Uno de ellos es el SOAT Digital, que se adquiere de forma inmediata y lo llevas en tu celular. Desde el 2017, los peruanos ya pueden adquirir el SOAT en su versión digital, mejorando así los procesos de fiscalización por parte de las autoridades.



¿Por qué es importante tener el SOAT Digital?

1. Porque en caso de accidente cubre a la víctima frente a la muerte, la invalidez permanente, la incapacidad temporal, los gastos de atención médica, y los gastos del sepelio.

2. La atención se da las 24 horas al día los 365 días del año.

3. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, si no cuentas con el SOAT recibes una multa de S/498 soles (12% de una UIT), y si no lo tienes vigente la multa es de S/ 332 soles (8% de una UIT) respectivamente.

4. No necesitas mostrar nada a la Policía o en un Centro de Salud, solo debes decir que cuentas con SOAT Digital y la autoridad lo verificará en la base de datos del MTC.

5. Es imposible de perder, puesto que no llevas un certificado contigo, sino que ya se encuentra alojado en la base de datos del MTC.





Por ello, para facilitar la compra del SOAT y contrarrestar la inseguridad en las pistas, RIMAC, en conjunto con la Red Digital y Disashop, habilitará un total de 130 mil puntos de venta de este seguro a nivel nacional. La compra se podrá hacer en efectivo, sin necesidad de tarjeta de crédito, y la entrega se realiza a través de un mensaje de texto en bodegas, farmacias y puntos de venta autorizados durante las 24 horas del día.



“Con esta iniciativa buscamos estar más cerca de nuestros clientes y darles la facilidad de adquirir el SOAT Digital de manera ágil y poder pagarlo en efectivo. Además queremos que más personas estén protegidas a través de esta alianza cuya red nos permite llegar a zonas alejadas y a clientes no bancarizados”, expresó la gerente de Bancaseguros & Retail RIMAC, Giselle Larco.



En general, la adquisición del SOAT ahora es más práctica y rápida (y los precios van desde S/ 69). En la web de RIMAC, puedes comprarlo desde tu celular si cuentas con una tarjeta de crédito o débito.



Para adquirir tu SOAT Digital RIMAC, ingresa aquí.