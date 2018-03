RIMAC Seguros: ¿Por qué necesitamos contar con SOAT?

Según el artículo 30º de la ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, todo vehículo automotor que circule en el territorio peruano debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ( SOAT ). Pese a ello, son más de 700 mil los vehículos que circulan sin SOAT, poniendo en riesgo no solo su propia seguridad, sino también de todos aquellos que transitan en las calles.



Frente a esta situación, RIMAC Seguros decidió habilitar 130 mil puntos de venta de SOAT a nivel nacional, entre los cuales destacan bodegas y farmacias, para que todo aquel que cuenta con un automóvil pueda acceder rápidamente a un SOAT. La compra podrá realizarse las 24 horas del día y en efectivo, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito.



Revisemos algunas de las razones por las que el SOAT es tan importante:



1. En caso de accidente, el SOAT cubre a la víctima frente a la muerte, la invalidez permanente, la incapacidad temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, y los gastos del sepelio.



2. Sujeto a las condiciones de la póliza, el SOAT puede ofrecer tarifas preferenciales para asistencias viales y grúas en caso de emergencias. Además se puede acceder a descuentos en revisión técnica en Cedive.



3. No contar con SOAT implica ser sancionado de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito con el 12% de una UIT (S/498).



Para lograr la habilitación de los más de 130 mil puntos de venta, RIMAC se alió a Red Digital y Disashop. Esta última es la plataforma transaccional con la más novedosa tecnología para la distribución de recargas virtuales multimarca y pagos de servicios. Cuenta con miles de puntos de venta en Perú, donde crece exponencialmente gracias a su calidad de servicio, variedad de productos y tecnologías ofrecidas.



Red Digital, por su parte, es una empresa integradora de productos digitales tales como recargas virtuales, pago de servicios, transacciones electrónicas, entre otros, teniendo la red de distribución más grande a nivel nacional con más de 120 mil puntos de venta en 1,653 distritos.



Con esta nueva alianza, es mucho más sencillo obtener el SOAT Digital. Este es más ágil y fácil de adquirir y usar, pues no es necesario acercarse a un módulo para adquirirlo. Se puede hacer desde el mismo celular pagando con tarjeta o de la tienda más cercana si se desea pagar con efectivo.



>> Este es el proceso de compra del SOAT en los nuevos puntos:



“Con esta iniciativa buscamos estar más cerca de nuestros clientes y darles la facilidad de adquirir el SOAT de manera ágil y poder pagarlo en efectivo. Además queremos que más personas estén protegidas a través de esta alianza cuya red nos permite llegar a zonas alejadas y a clientes no bancarizados”, expresó la gerente de Bancaseguros & Retail RIMAC, Giselle Larco.



De esta manera, quienes no cuentan con SOAT, ya no tienen excusas para continuar en ese estado de falta grave, pues es cada vez más sencillo adquirir el seguro obligatorio.



Para mayor información sobre cómo adquirir el SOAT con RIMAC, ingresa aquí.