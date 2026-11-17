LIMA. Frente a los desafíos climáticos que plantea el Fenómeno El Niño y las condiciones que favorecen la propagación de enfermedades metaxénicas en el país, Rotoplas Perú (Dalka S.A.C.) y el Ministerio de Salud (MINSA) suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional de alcance nacional orientado al control y la prevención integral del dengue. La suscripción del acuerdo fue formalizada por Alfonzo Vásquez Salazar, en su calidad de gerente general de la operación en Perú, junto a las autoridades del sector.

El acuerdo formaliza la incorporación de la empresa como “Aliados contra el dengue”, iniciativa impulsada por el sector salud que busca articular capacidades entre el ámbito público y el sector privado para reducir los criaderos del mosquito Aedes aegypti y fortalecer la cultura de almacenamiento seguro del recurso hídrico.

El convenio contempla una estrategia multisectorial de intervenciones. Entre las principales acciones conjuntas destacan la difusión masiva de contenidos de prevención técnica, la capacitación de equipos comerciales y redes de distribución a nivel nacional, así como la intervención directa en comunidades priorizadas con alta incidencia epidemiológica.

Gestión del agua y salud preventiva

Las variaciones térmicas y de precipitaciones asociadas a eventos meteorológicos extremos incrementan la necesidad de almacenar agua en los hogares, situación que, de no gestionarse con estándares adecuados de cierre y mantenimiento, eleva el riesgo de formación de focos infecciosos.

En ese sentido, la alianza priorizará la educación comunitaria sobre el correcto lavado, mantenimiento y tapado de recipientes, promoviendo el uso de depósitos cerrados para garantizar la calidad e inocuidad del recurso.

“La prevención sanitaria eficiente exige sinergia entre las políticas del Estado y el rol proactivo de la empresa privada. Nuestra misión es llevar más y mejor agua a los peruanos, y entendemos que esto va de la mano con una infraestructura confiable y una ciudadanía informada frente a los riesgos sanitarios”, señalaron desde Grupo Rotoplas.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, destacó la participación del sector privado en estas acciones e invocó a más instituciones a sumarse a los esfuerzos de prevención. “Estamos juntos, sector público, sector privado, con la misma visión: la lucha contra el dengue”, señaló.

Con esta iniciativa, Rotoplas refuerza su estrategia corporativa de sostenibilidad y hace tangible su liderazgo como una compañía de gestión sostenible e hídricamente responsable, integrando su experiencia técnica e innovación en soluciones de agua con las prioridades nacionales de salud pública, la preservación del recurso y los desafíos climáticos del país.