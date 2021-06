Desde el cepillo de dientes que usamos al levantarnos, la ropa que vestimos y las tuberías de nuestras casas, hasta la pantalla en donde ahora lees esto, casi todo, contiene plástico. Debido a su bajo costo de fabricación y fácil maleabilidad, es uno de los materiales más utilizados en el mundo, pero tiene el grave problema de que es casi indestructible y solemos desecharlo.

La cantidad de residuos plásticos que generamos al año es tanta que daría cuatro vueltas a la tierra. De esta cantidad, 9 millones de toneladas son arrojadas al mar, el equivalente a un camión de basura por minuto. Incluso, hemos normalizado ver peces y aves marinas atrapadas en productos de plástico en las noticias. Por ello, debemos empezar ahora la lucha contra el plástico.

UNA CARRERA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

Inspirar a otros requiere tomar acción y enseñar con el ejemplo. Desde el 2015, Adidas colabora con Parley, una organización de conservación marina, en proyectos de innovación para impulsar proyectos que busquen formas de acabar con el plástico en los océanos. Hace cuatro años iniciaron Run For The Oceans, un evento anual en el que cualquiera puede participar corriendo y en el que cada kilómetro recorrido equivale a 10 botellas de plástico que Adidas y Parley limpian del mar.

Hasta la fecha, más de 3 millones de personas han participado en Run For The Oceans y más de 25,5 millones de kilómetros fueron recorridos. Solo en el 2019 y en 24 horas, se recaudaron US$ 1,5 millones para la educación de jóvenes por un mundo sin plástico y más de 700 mil niños y familias participaron junto a sus escuelas. Para este 2021, Adidas busca seguir inspirando a que nos sumemos a su carrera contra el plástico.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Si hay un mantra en el reciclaje, este es reducir y reutilizar. Por esta razón, Adidas ha creado el Ultraboost 21 Primeblue, su nuevo par de zapatillas hechas con residuos plásticos recogidos del océano. La línea Primeblue usa tejidos de alto rendimiento creados a partir de hilos que contienen plástico. Adidas ha fabricado más de 30 millones de pares de zapatillas bajo esta línea y la nueva Ultraboost 21 Primeblue es la muestra más reciente de esta innovación que, más que un producto, es una forma diferente de ver al mundo y hacerlo más sostenible. Para más información, ingresa a: https://www.adidas.pe/zapatillas-ultraboost-21-primeblue/FX7729.html.

