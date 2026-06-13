¿Listo para vivir cada partido? Ingresa a https://tv360.bitel.com.pe/ , regístrate, busca América TV y empieza a vivir La Fiesta del Fútbol desde donde estés.

Cuando llega un partidazo, nadie quiere perdérselo. Ya sea en casa, camino al trabajo, en la universidad o reunido con amigos, todos buscamos una forma fácil y rápida de verlo. Por eso, TV360 aparece como una alternativa práctica para seguir La Fiesta del Fútbol en vivo desde donde estés.

Gracias a la alianza entre TV360 y América TV, los usuarios podrán acceder al canal América dentro de la plataforma y disfrutar una experiencia digital gratuita, fácil y disponible en diferentes dispositivos.

Acceder es muy sencillo: entra a TV360 desde tu celular, web o Smart TV, ubica el canal América dentro de la plataforma y revisa la programación disponible. En pocos pasos podrás conectarte a la transmisión y vivir la emoción de los partidos sin depender de un solo lugar ni de una pantalla específica.

Y si tienes un número Bitel, la experiencia se pone mejor: podrás usar TV360 sin consumir tus megas, así puedes seguir cada jugada, cada gol y cada momento clave con más tranquilidad desde tu celular, sin preocuparte por tus datos móviles.

Con esta propuesta, TV360 acerca el entretenimiento gratuito a más peruanos. Porque La Fiesta del Fútbol se vive en todo el Perú: en casa, en el barrio, en la ruta, en cada región del país y en cualquier lugar donde haya un hincha esperando el pitazo inicial.

Para ver La Fiesta del Fútbol en vivo, entra a https://tv360.bitel.com.pe/ , busca América TV y prepárate para disfrutar los partidos disponibles desde tu celular, web o Smart TV. Y si eres cliente Bitel, recuerda que puedes vivir esta experiencia sin consumir tus megas.