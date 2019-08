La seguridad es una característica que los empresarios y microempresarios siempre han buscado al momento de hacer operaciones financieras. Y aunque hoy en día los bancos ofrecen productos que evitan el intercambio de grandes sumas de efectivo, todavía es necesario tomar algunas precauciones. Por ello, si eres empresario, ten en cuenta los siguientes consejos para siempre estar seguro:



1. Cuando pagues a proveedores o trabajadores, organízate para que no tengas que llevar grandes cantidades de dinero contigo. Recuerda que hoy pueden realizarse operaciones virtuales, como depósitos y transferencias, u optar por los conocidos cheques de gerencia.



2. Cuando utilices un cajero automático para disponibilidad de efectivo de tu negocio, elige uno que esté en un lugar concurrido. Opta por horarios en donde haya movimiento de personas. Nunca está de más ir acompañado.



3. Cerciórate de no ser seguido ni observado por personas sospechosas cuando retires o deposites dinero para tu negocio. La prevención es el primer paso para evitar un robo. Recuerda que debes tapar con una mano al momento de digitar tu clave tanto en la ventanilla como en el cajero, además de cerciorarte de que nadie te siga al dejar dichos lugares.



4. Evita pedir ayuda a personas extrañas cuando uses el cajero automático. Si usas uno ubicado dentro de un banco y tienes algún problema, busca al personal de dicha entidad financiera. Si te encuentras en la vía pública, llama al número que está visible en la mayoría de los cajeros. Evita que alguien manipule el cajero si tu tarjeta es retenida.



5. Solo porta la tarjeta bancaria que utilizarás. No solo por comodidad, sino sobre todo por seguridad. Actualmente, además, casi todos los bancos permiten hacer operaciones a través de la web o su aplicación de celular. Esto evita sacar las tarjetas de la oficina o la casa.



Una solución completa

Aparte de estos consejos, ten en cuenta que hoy las operaciones digitales no solo son muy seguras, sino más eficientes. Como muestra de su creciente acogida están las cifras del Área de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), donde se aprecia que las operaciones de la banca móvil crecieron 107,4% entre 2017 y 2018. Solo ese año se realizaron 88 millones de transacciones a través de la Banca por Internet.



De esta forma, la digitalización de las operaciones financieras le puede permitir a un empresario mejorar la administración de su tiempo, evitar la exposición de su dinero, reducir sus costos administrativos, realizar operaciones desde cualquier lugar y a cualquier hora, controlar mejor sus cuentas y contar con alertas de pago. Todo esto impacta positivamente en la productividad de su negocio



En el mercado peruano, un muy buen ejemplo de este tipo de soluciones digitales es ScotiaCard Empresas, de Scotiabank, que brinda todas las ventajas antes mencionadas. Para acceder a esta herramienta digital, solo debes solicitarla en cualquier agencia Scotiabank. Además, si accedes a un préstamo PYME, te llevas gratis un POS móvil denominado Poket VendeMás, el cual acepta todas las tarjetas de crédito y débito, evitando así los movimientos de grandes cantidades de efectivo.



Nunca lo olvides: un empresario seguro es un empresario exitoso.





Para más información ingresa aquí.