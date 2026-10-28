El riesgo climático ya no es solo un asunto de emergencia. Para las empresas, implica prepararse para mantener su producción, proteger su liquidez y asegurar la continuidad de sus operaciones ante eventos como El Niño. El reto es mayor para sectores como la pesca y la agricultura, que están más expuestos a estos fenómenos.

Frente a este escenario, Scotiabank ha puesto en marcha el Programa de Resiliencia El Niño, que dispone de más de US$150 millones para empresas de los sectores más expuestos. Esta iniciativa forma parte de su propuesta de resiliencia empresarial, que busca ayudar a sus clientes a anticiparse a posibles interrupciones y sostener sus operaciones. El banco cuenta además con un equipo de Finanzas Sostenibles para América Latina, que desarrolla soluciones según las necesidades de cada sector.

Daniel Gracian, director de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe de Scotiabank, y Maricela Panduro, Managing Director & Business Head Corporate Banking de la entidad.

El riesgo climático en las decisiones financieras

La resiliencia empresarial frente a los riesgos climáticos fue uno de los temas abordados en “Capital Sostenible: Finanzas para una Economía Resiliente”, encuentro organizado por Scotiabank que reunió a especialistas y líderes empresariales para analizar cómo estos factores vienen incidiendo en las decisiones financieras y de negocio.

Durante el encuentro, Daniel Gracian, director de Finanzas Sostenibles para América Latina y el Caribe de Scotiabank, destacó la importancia de combinar distintas herramientas financieras para prepararse ante eventos climáticos y contribuir a la continuidad de las operaciones en caso de que estos se materialicen.

Entre las soluciones mencionadas se encuentran el financiamiento sostenible, los seguros y las líneas contingentes, herramientas que pueden contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas ante posibles interrupciones operativas.La agenda también incluyó el panel “El CFO frente al riesgo climático: ¿cuánto cuesta adaptarse?”, moderado por Maricela Panduro, Managing Director & Business Head Corporate Banking de Scotiabank, con la participación de Juan Luis Laghi, CFO de TASA; Patricia Gastelumendi, CFO de Ferreycorp; y Francisco Barúa, CFO de Celepsa.

Durante la jornada, los representantes señalaron que el riesgo climático ya forma parte de decisiones vinculadas con inversión, gestión de riesgos, logística, financiamiento y continuidad operativa. Asimismo, destacaron la importancia de prepararse frente a eventos como El Niño para proteger la sostenibilidad y competitividad de sus negocios.

En esa línea, el Programa de Resiliencia El Niño ofrece a las empresas herramientas para gestionar su liquidez, mantener sus operaciones y preservar su capacidad productiva ante eventuales interrupciones.

La incorporación de los riesgos climáticos en la planificación financiera permite a las organizaciones anticiparse a posibles escenarios y fortalecer su resiliencia, haciendo que este deje de ser una respuesta ante emergencias para convertirse en parte de su estrategia a largo plazo mediante soluciones especializadas, financiamiento sostenible y programas como el que impulsa Scotiabank.

Reportaje publicitario