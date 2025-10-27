Desde su lanzamiento en 2021, ScotiaRISE impulsa el crecimiento con propósito, promoviendo proyectos que fortalecen capacidades, generan oportunidades y construyen resiliencia económica en comunidades vulnerables. Su propósito es claro: compartir capacidades, herramientas y conocimiento a las personas y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad para que puedan enfrentar los desafíos del presente y del futuro con herramientas que les permitan prosperar de manera sostenible.

Más que un fondo asistencial, ScotiaRISE representa un modelo colaborativo de transformación, basado en alianzas de valor (ODS 17) con organizaciones sin fines de lucro y comunidades. A través de este trabajo conjunto, el banco contribuye a cerrar brechas en educación, empleabilidad, inclusión social y acción climática, generando impactos que trascienden en el tiempo y los territorios.

Génesis (12) y su mamá, beneficiarias del proyecto ‘Crianza con Ternura’, para cerrar ciclos de violencia intergeneracional en Punchana, Loreto. En alianza con Fundación FC Barcelona y World Vision.

Uno de sus hitos más importantes es el fondo concursable ScotiaRISE, que invita a organizaciones de todo el país a presentar proyectos sociales innovadores y sostenibles. Con ello, Scotiabank impulsa la articulación de esfuerzos y la réplica de soluciones de alto impacto.

“Cuando se incorpora el enfoque ecosistémico para articular y potenciar esfuerzos conjuntos con diferentes actores, además de generar impacto, también fortalecemos la confianza en el futuro y en nuestra capacidad de construir un país más resiliente”, señala Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank.

Productores de cacao beneficiarios del proyecto “Guardianes del Bosque”, en capacitación de fortalecimiento de bionegocios en la Amazonía ucayalina, junto a CESAL.

Con presencia activa en 7 regiones del país, ScotiaRISE ha desarrollado 10 iniciativas junto a aliados como CARE Perú, Es Hoy, World Vision, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Forge, CESAL, y muchas otras más, beneficiando a más de 209,000 personas en el país.

Cada proyecto parte de una misma convicción: el desarrollo sostenible se construye desde la colaboración y la confianza, fortaleciendo las capacidades de las comunidades para que sean protagonistas de su propio progreso. Así, ScotiaRISE continúa consolidando su rol como articulador de cambio, movilizando recursos, conocimiento y alianzas para impulsar un Perú más inclusivo, próspero y resiliente.

Reportaje publicitario