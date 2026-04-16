Claro Perú obtuvo la calificación más alta del sector en el Ranking de Desempeño en la Atención de Reclamos del Servicio Público Móvil, elaborado por Osiptel, correspondiente al segundo semestre de 2025. Con ello, consolida un desempeño sostenido en la gestión de solicitudes de sus usuarios y mantiene el liderazgo en este ranking durante cuatro semestres consecutivos (semestres I y II de 2024, y I y II de 2025).

La compañía alcanzó 18.1 puntos, manteniéndose en el primer lugar del ranking y mejorando su propio resultado frente al semestre anterior, cuando registró 17.5 puntos. El indicador evalúa la forma en que las empresas operadoras atienden y resuelven los reclamos presentados por los usuarios del servicio móvil.

Este resultado adquiere relevancia en un contexto de mejora general del sector. El indicador global nacional supera por primera vez la valla mínima establecida por el regulador y alcanza su nivel más alto (15.1) desde que se publica este ranking en 2019. En ese escenario, Claro Perú destacó por mantener una gestión consistente y orientada a la resolución efectiva de los reclamos.

El ranking de Osiptel considera seis variables vinculadas a la calidad de atención: incidencia de reclamos, solución anticipada, motivación de la resolución, rapidez en la atención, apelaciones fundadas y quejas fundadas. En este análisis, Claro obtuvo resultados favorables en cinco de los seis indicadores evaluados, lo que evidencia un desempeño equilibrado en distintos aspectos del proceso de atención al cliente.

De acuerdo con la empresa, este desempeño responde a una estrategia enfocada en el usuario, que busca facilitar el acceso a soluciones a través de diversos canales, así como ofrecer respuestas más claras y oportunas ante cualquier inconveniente. El objetivo es acompañar al cliente durante todo el proceso de atención y reforzar la confianza en cada punto de contacto con la marca.

La mejora en los resultados también refleja la implementación de procesos más eficientes y el desarrollo de herramientas de autogestión que permiten atender las necesidades de los usuarios de manera más ágil, en línea con una visión que prioriza la experiencia del cliente.

Durante 2025, Claro concentró menos del 10% del total de reclamos reportados en el servicio público móvil en el país. Más allá de la cifra, el liderazgo en el ranking da cuenta de su capacidad para gestionar estos requerimientos bajo estándares más altos de atención.

Con este desempeño, Claro consolida una gestión enfocada en generar mayor confianza entre los usuarios, respaldada por indicadores objetivos y evaluaciones del regulador. El resultado refleja una atención orientada a la resolución efectiva de reclamos y a la mejora continua de la experiencia del cliente, en un sector clave como el de las telecomunicaciones.

Fuente: Ranking de Desempeño de la Atención de Reclamos del Servicio Público Móvil 2025-S2

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