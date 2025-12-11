¿Sabías que puedes invertir en factoring desde solo S/100? Con Prestamype, esta alternativa te ofrece una rentabilidad de hasta 22 % anual, convirtiéndose en una excelente opción para hacer crecer tu dinero. Descubre por qué cada vez más peruanos apuestan por esta forma de inversión.

Si tienes algunos ahorros y quieres hacerlos crecer, el factoring es una excelente opción para empezar. Es una inversión accesible, de corto plazo y diseñada para obtener buenas ganancias incluso con poco capital.

Con Prestamype puedes invertir desde S/100 o $25 y acceder a una rentabilidad de hasta 22 % anual. ¡Sí, es real! No dejes tu dinero inmóvil y ponlo a trabajar desde hoy. Simula tu inversión en menos de un minuto y descubre cuánto podrías ganar AQUÍ .

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual una empresa que vende a crédito adelanta el cobro de sus facturas para recibir liquidez inmediata, en lugar de esperar 30, 60 o 90 días a que su cliente pague.

Ese adelanto proviene de personas como tú que desean rentabilizar su dinero y que compran una parte o la totalidad de esas facturas a cambio de obtener un retorno por su inversión.

Además, quien finalmente paga la factura —junto con los intereses correspondientes— es el cliente de la empresa que solicitó el factoring. Se trata de medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en factoring?

Al invertir en factoring con Prestamype podrás acceder a diversos beneficios, aquí te contamos los principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones).

Además, Prestamype forma parte de CAVALI y está inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N.° 19585-2020). A esto se suma la confianza de más de 8 000 inversionistas activos, quienes han colocado más de S/1600 millones y generado más de S/210 millones en ganancias.

Si deseas invertir en factoring y quieres saber cuánto podrías ganar según tu capital, ahora puedes hacerlo en menos de un minuto y totalmente online con el simulador gratuito de Prestamype AQUÍ .

Prestamype sigue creciendo

Con 8 años de funcionamiento, Prestamype se ha convertido en una de las Fintech más grandes del Perú. Gracias a su crecimiento acelerado en poco tiempo, ha sido considerada una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes.

Todo ello le ha permitido recibir financiamiento del BID Lab y el respaldo financiero de una de las Venture Capital más grandes del Perú: Salkantay VC. Además, se convirtió en la primera fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US $5 millones liderada por los inversores internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.