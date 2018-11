Sicario: Día del Soldado, el regreso de una cruda guerra contra los narcos

Esta secuela de "Sicario" (2015) rompe con la idea de que las segundas partes no son tan buenas. La historia continúa el conflicto entre agentes de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga. Vuelven también el agente de la DEA interpretado por Josh Brolin con una idea para golpear al principal capo de los narcos: secuestrar a su hija (la actriz de raíces peruanas Isabela Moner), culpar de eso a otro cartel y lograr así que las bandas enemigas se enfrenten. Para esta misión secreta contratará otra vez al sicario interpretado por Benicio del Toro, quien tiene sus propios deseos de venganza contra los narcos por un hecho que marcó su vida. Nada parece que fallará en esta nueva misión, pero algo se saldrá de control.



No es necesario haber visto la primera película para comprender "Sicario: Día del Soldado". Aunque se mantienen los personajes de Brolin y Del Toro la historia es independiente de lo que sucedió en la anterior cinta. Para estar a tono con estos tiempos, se puede ver como si fuera la segunda temporada de una serie más de narcos, pero donde estas peligrosas bandas no son lo principal, sino los conflictos de quienes quieren derrotarlos siguiendo métodos nada éticos y muy violentos.



Aunque las escenas de acción -sobre todo las persecuciones- nos atrapan, no son lo más resaltante de la película, sino los giros de la trama en la que se quiebran lealtades y todos están dispuestos a borrar sus huellas. Si algo falla, nadie debe saberlo en esta guerra interminable que no tiene héroes. Si la historia mantiene el clima de tensión y de terror, de enigma permanente, de la primera película es porque está escrita también por el guionista Taylor Sheridan y es dirigida esta vez por el italiano Stefano Sollima, quien fue el responsable de la película "Suburra" y la serie "Gomorra", ambas sobre el crimen organizado y las mafias en Italia.



