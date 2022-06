La lotería La Tinka sorteó en 2019 el mayor pozo en la historia de los juegos de azar en el país con un acumulado de 20 millones de soles, pero esta semana alguien tiene la oportunidad de ganar 67 veces esta cifra en el Powerball de Estados Unidos a través de un portal en Internet llamado theLotter y que vende los boletos oficiales en una plataforma en línea que permite a cualquiera jugar con sus números favoritos. Es así como miles en el Perú ya han probado suerte en las más de 60 loterías que ofrece el sitio web, y que además incluyen La Tinka y Kábala, aunque esta semana sin duda optan por jugar el Powerball que sortea US$ 360 millones de dólares el miércoles.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

En Norteamérica es legal que extranjeros participen en cualquier lotería, pues las leyes son muy claras y ninguna prohíbe que un no-residente se lleve un premio mayor. El único requisito para cobrar el dinero es ser el portador del billete original, el cual es entregado por theLotter al usuario en caso de ganar.

A esto cabe agregar que el servicio de mensajería para compra de boletos de lotería de theLotter.com tiene licencia en la Unión Europea para vender tíquets de más de 60 loterías oficiales de todo el planeta, y es así como ya se cuentan por decenas los ganadores, entre ellos, personas de Ecuador, Colombia, Panamá, El Salvador, México, Canadá, Australia, Rusia, Irak y España.





¿Cómo funciona y qué pasa cuando alguien gana?

theLotter.com es un portal en internet que opera hace más de 20 años definiéndose como el servicio exclusivo de mensajería para más de 60 loterías oficiales de todo el mundo. Después de haber servido de intermediario para que una panameña cobrara US$ 30 millones y un iraquí se llevara 6 millones de dólares en loterías de Estados Unidos, este famoso sitio web fue mencionado en medios reconocidos como CNN y el canal de noticias FOX:





Reportaje en CNN menciona a theLotter:

Comisiones del Servicio

theLotter cobra una comisión por la mensajería y le asegura la entrega del tíquet oficial al comprador, en caso de ser ganador, pero no cobra ninguna comisión sobre los premios obtenidos. Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de encomienda.

Si un peruano gana habiendo comprado su boleto en theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el billete legítimo y además le asigna un abogado, también pagado por theLotter, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio.

Garantía de Servicio

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores. Por políticas de la empresa, theLotter.com nunca muestra los rostros de los afortunados, mostrándolos siempre ocultos por una máscara, pues el sitio es consciente de los inconvenientes para el ganador si se revela su identidad luego de recibir sumas tan grandes de dinero.

Andrés Fernández, vocero de theLotter para el mercado hispano, declara: “hay miles de personas usando nuestro portal y esto aumenta las probabilidades de que un mexicano sea el próximo ganador del Powerball. En Estados Unidos es completamente legal que un extranjero cobre premios de la lotería, así que nuestros clientes pueden estar seguros de que, en caso de acertar, los US$360 millones de dólares serán suyos, luego de las deducciones de impuestos”.

Pago de Impuestos

Hay que tener presente que ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos. Quien gane el Powerball que está en juego a través de theLotter obtendría un aproximado de 750 millones de soles (US$ 200 millones).

Próximo sorteo

El próximo premio del Powerball por 360 millones de dólares se sorteará este miércoles en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com sin salir de casa. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.

¿Cuánto vale participar por los 360 millones de dólares?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (US$5 por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no deduce ninguna comisión sobre el premio ganado.

