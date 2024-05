La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura – SNCI realiza un constante seguimiento a los diferentes Proyectos de Ley que se presentan y debaten en el Congreso de la República, más aún si afectan directa o indirectamente la inversión en infraestructura.

El Proyecto de Ley No. 679, propone que se aprueben medidas para impulsar la masificación del gas natural, y a la fecha han transcurrido más de 3 años, no siendo aún publicada. Con su entrada en vigencia cientos de miles de hogares en el Perú se beneficiarán con un mejor precio del gas. Sin embargo, a pesar de que todas las bancadas y sus integrantes han votado a favor del Proyecto en más de 03 oportunidades (aprobado por amplia mayoría) y haberse derivado al Poder Ejecutivo para su promulgación siempre fue devuelto con observaciones sin haberse publicado hasta hoy.

En la última votación del Pleno del 2 de mayo, se suspendió la votación y corresponde ahora de acuerdo al Reglamento del Congreso de la República que se apruebe por insistencia este próximo jueves 9 de mayo en el Parlamento Nacional. Es muy importante que el país tenga conocimiento de que el proyecto de insistencia busca subsidiar la tarifa del gas de manera focalizada a todos los hogares, comercios y Mypes, mejorando así el proyecto original presentado por el expresidente Pedro Castillo que entregaba subsidio a grandes industrias que no requieren ni han solicitado ser subsidiadas. Para dar este subsidio se utilizará un recaudo a los usuarios de Lima y el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, fondo que debe ser utilizado para la construcción de obras orientadas a masificar el uso del gas natural en las ciudades con el objetivo del desarrollo de proyectos orientados al cierre de brechas de acceso a energía como se planteó en el Decreto Supremo No. 04-2021-EM que modificó el Reglamento de la Ley No. 29852 que crea el FISE.

Como Sociedad Nacional de infraestructura nos preocupa la demora en la aprobación de la Ley, que sufra modificaciones y se aumente el subsidio a todos los consumidores industriales, lo que generaría que el FISE se destine a cubrir cuentas en favor de grandes industrias que no requieren ser subsidiadas, cuando la obligación del Congreso de la República, es velar porque dicho Fondo sea utilizado en la construcción de redes en las zonas donde aún no se llega y así realmente poder masificar el gas natural en beneficio de cientos de miles de hogares en todo el país. Lima, 6 de mayo de 2024.