Estos son los distritos más cotizados por los limeños

La oferta inmobiliaria en Lima tiene un panorama positivo y cada vez más familias buscan satisfacer su necesidad de vivienda. Solo en Lima hay un stock de 19.057 unidades inmobiliarias desarrolladas en Lima Top y Lima Moderna, siendo el distrito de Jesús María el que ocupa el primer lugar de ventas a mayo del 2018.



¿Por qué Jesús María es el distrito predilecto de los limeños? Esto se debe a su ubicación estratégica, pues se encuentra en el centro de la ciudad y a través de ella cruzan las principales avenidas de la capital, como Salaverry y Brasil. Además de encontrarse cerca al Centro Empresarial de San Isidro.



Otros distritos muy solicitados en Lima son Miraflores y Santiago de Surco. El primero de ellos por contar con 1 millón 129 mil metros cuadrados de áreas verdes, equivalente a 13 metros cuadrado por habitante. Gran parte de ellos divididos en 75 parques, según datos del municipio.



Por su parte, Surco, tiene una gran demanda por ser un distrito que mezcla tradición y modernidad donde existen más de 10 kilómetros de ciclovías, más de 1000 serenos y gran cercanía a centros comerciales y oficinas.



Otros de los distritos que cuentan con una fuerte acogida y que –además- tienen el mayor precio por metro cuadrado son Barranco y San Isidro. Según el índice de metro cuadrado de Urbania, el metro cuadrado en Barranco es de US$ 2.691. Mientras que el de San Isidro es de US$ 2.638. Por otro lado, los distritos más económicos y con alta demanda son San Juan de Miraflores (US$ 895), Callao (US$ 901) y San Martín de Porras (US$ 936).



Buena oportunidad

Una buena ocasión para adquirir un inmueble en una de estas interesantes zonas de Lima es la novena edición de la Feria Inmobiliaria del Perú 2018, que se realizará del 23 al 26 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

La FIP es la feria inmobiliaria más importante del país y reúne a las principales inmobiliarias y entidades financieras del país en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el Fondo MIVIVIENDA. El evento es gestionado por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú - ASEI.



Durante la feria se presentarán más de 340 proyectos y más de 20 mil unidades de vivienda valorizadas en S/ 10.374 millones. Los proyectos están ubicados en más de 20 distritos en Lima y Provincias. Entre los principales atractivos que se presentarán son 17 proyectos con bono verde, que contará con tasas y bonos para que el comprador cuente con características ecoamigables en su vivienda.



En las anteriores ediciones de la FIP se recibieron a más de 100 mil familias generando más de 4,500 separaciones de vivienda equivalentes a unos S/ 1.650 millones. Más de 10.000 personas ya tienen vivienda adquirida en la FIP.



Conoce más de la FIP y sus grandes ofertas inmobiliarias ingresando a https://fip.com.pe.