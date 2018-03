Estos son los proyectos educativos más innovadores de los últimos tiempos

La educación es un elemento fundamental para cerrar las brechas sociales y darles a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de tener herramientas para afrontar el futuro. No en vano, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), atribuye a la educación un valor estratégico. Entre sus “Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca el número 4, que establece como compromiso: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.



En ese camino, en el Perú y el mundo, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) desarrollan esfuerzos de distinta índole para capacitar a grupos sociales vulnerables en temas educativos. Por ejemplo, desde hace un par de décadas contamos con la Asociación Empresarios por la Educación (ExE), que reúne a las compañías más importantes del país en la búsqueda de contribuir en el mejoramiento de la educación pública nacional, a través de distintos programas que incluyen la inclusión digital y el impulso a la lectura.



En este artículo presentamos tres ejemplos de este tipo de iniciativas en distintas partes del mundo:



1) Proyecto Speed School

Es un programa estadounidense dirigido a niños no escolarizados que han perdido años valiosos en las escuelas. Así, por medio de una pedagogía intensiva y centrada en el niño buscan que éste alcance una alfabetización básica y aritmética.



En detalles, Speed School permite a los niños realizar tres años de curriculum escolar en solo 9 meses, para luego incorporarlos con sus compañeros en el colegio.



2) Ubongo

Cada semana, muchos hogares en África acceden al programa educativo Ubongo, el cual ofrece contenidos de aprendizaje atractivos como historias, animaciones y música a través de plataformas, incluyendo radio, televisión, mensajes de texto y smartphones, adaptándolos al contexto y al lenguaje local.



Ubongo también proporciona orientación a las escuelas y comunidades para apoyar el aprendizaje y desarrollo de los niños. El año pasado fue premiado en la VIII Cumbre Mundial de la Innovación para la Educación Wise, que se celebró en Qatar.



3) Premio Juscelino Kubitschek

Este premio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca a proyectos ligados a la educación de América Latina y el Caribe. El 2017 uno de los ganadores fue Promundo, una institución que promueve la igualdad de género y la prevención de la violencia mediante programas enfocados a diversos grupos que incluyen niños, jóvenes y adultos, particularmente mujeres.



Solo en Brasil, Promundo ha beneficiado a un total de 104.000 personas, incluyendo a 2.100 educadores y 4.000 alumnos en el programa PEGE (Promovendo a igualdade de gênero nas escolas).