“Soñamos construir un colegio en cada ciudad donde la compañía está presente”

Perú es uno de los países en Latinoamérica que menos invierten en educación: solo el 4.41% de su PBI. Las empresas pueden jugar un rol determinante para resolver este problema. Prima AFP, con su nueva estrategia de desarrollo sostenible y de responsabilidad social, está trabajando al respecto brindando infraestructura y educación a lugares que lo necesitan. Carla Barrionuevo, Gerente del Área de Recursos Humanos, nos da más detalles de esta labor.



¿Cuán importante es promover la educación para los objetivos de la compañía?

Con nuestra nueva metodología estructurada hemos implementado dos nuevos pilares: Inversiones Responsables y Educación Previsional. Con la primera incorporamos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión y manejo de los fondos de pensiones, y usamos el mecanismo de Obras por Impuestos para realizar proyectos. Con la segunda buscamos brindar con acciones e información en un lenguaje sencillo, entre otros, los beneficios del sistema de pensiones.



¿Cómo nace la idea de Educación Previsional?

Nuestro sector es uno que está sometido a mucha crítica y cuestionamiento. No solo por nuestros afiliados, también por el público en general. Somos autoreflexivos y creemos que debemos comunicar mejor qué hacemos desde las AFP y cómo contribuimos a la sociedad pues no se conocen con claridad el sistema: en el país hay mucha deficiencia de educación financiera. Nuestra idea es brindar una buena educación básica.



¿Cuán importante es el mecanismo de Obras por Impuestos para cumplir estos planes?

Este año hemos inaugurado dos colegios con este mecanismo, siendo el más reciente la Institución Educativa Nº. 14078 en Sechura, Piura. Fueron 14 millones de soles invertidos, junto al Banco de Crédito BCP, en 12,180 m2 de terreno que incluyeron 6 pabellones, 3 techos de arco, 3 patios, 2 plataformas deportivas, comedor, sala de administración, 2 pérgolas de recreación, sistema de drenaje pluvial, cisterna y tanque elevado de agua.



¿Hay algo más que incorporarán además de la infraestructura?

Nuestra idea es construir una relación a largo plazo con estos colegios. Así, lograr que alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, profesores, padres de familia, entiendan qué significa tener un fondo para la vejez, su importancia, cómo funciona el sistema privado y más beneficios. Queremos hacer cuatro talleres, uno por bimestre, los sábados durante el año. Esa es nuestra línea ahora.



¿Por qué hablar de estos temas a los jóvenes?

Es muy común al interior del país que los adolescentes al terminar la escuela empiecen a trabajar inmediatamente. En el país, el empleo formal no alcanza el 30% en la población económicamente activa y esto afecta a los jóvenes. La idea es enseñarles que mejor es buscar un empleo formal y preguntar por sus derechos laborales. Entre estos beneficios, se encuentra estar afiliado a una AFP y empezar a ahorrar para tener una pensión de jubilación.



Al entregar la obra, ¿cómo reaccionó la comunidad?

Hemos seguido todo el proceso del proyecto y las personas siempre reaccionaron de la mejor manera. Cuando terminamos, fue bonito ver el orgullo que tenían nuestros colaboradores de compartir junto a la comunidad. Hemos construido un colegio de primer nivel en el que cualquiera querría tener a su hijo.



¿Cómo buscan continuar este trabajo?

Soñamos construir un colegio en cada ciudad donde Prima AFP está presente y hacer voluntariado en cada uno. La Educación Previsional es una de los pilares de la educación financiera. Es un tema súper específico, es un trabajo de hormiga, y estoy segura de que con un esfuerzo consistente en el tiempo lograremos el objetivo.





Publirreportaje