El próximo 28 de octubre, la Sociedad Peruana de Marketing (SPM) celebrará 25 años de creación con una edición especial de su evento insignia, el Top Marketing Program 2026 (TMP 2026). Este congreso, reconocido como el principal encuentro del sector, será un espacio clave para compartir aprendizajes, conectar tendencias globales y proyectar el futuro del marketing en el Perú.

Para Benjamín Edwards, presidente de la SPM, este aniversario marca un hito en la historia de la disciplina en el país. “Lo más interesante de estos 25 años ha sido la consolidación de una asociación y una disciplina que se ha ido fortaleciendo en el tiempo y que está presente no solamente en Lima, sino a nivel nacional”, señala con orgullo.

La reciente alianza con la American Marketing Association (AMA) amplía el alcance internacional de la SPM y permitirá que sus miembros accedan a conocimiento actualizado, investigaciones y mejores prácticas desarrolladas en los centros más innovadores del mundo.

“El marketing bien hecho siempre contribuye al negocio y al país. Nuestro propósito es que cada profesional entienda que la estrategia debe estar alineada a los valores de la empresa y a los intereses de la sociedad.”

Benjamín Edwards, presidente de la Sociedad Peruana de Marketing

Durante este tiempo, el marketing peruano ha evolucionado hacia una visión más integral y estratégica, con profesionales que combinan técnica, creatividad y ética para generar impacto. “No basta la técnica; se necesita pensamiento crítico, creatividad y ética para agregar verdadero valor a las empresas y a la sociedad”, afirma Edwards.

El TMP 2026 también ofrecerá espacios de networking y nuevas dinámicas orientadas a entender cómo el entorno digital continúa transformando la relación entre marcas, audiencias y creadores de contenido. “Queremos conocer de primera mano la experiencia de los streamers para trasladarla a las marcas; entender cómo gestionar su relación con ellos, así como optimizar sus propios canales para lograr mejores resultados”, explica.

A lo largo de su historia, la SPM ha promovido un ejercicio ético del marketing, basado en la autorregulación, la transparencia y el respeto al consumidor. “El marketing debe operar siempre desde la ética y la responsabilidad, marcando límites claros que garanticen la confianza del público”, enfatiza el Presidente.

Con esta edición, el Top Marketing Program reafirma su propósito: conectar conocimiento, innovación y propósito para seguir impulsando marcas trascendentes que transformen positivamente a las organizaciones y al país.

Publirreportaje