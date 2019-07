Pide boleta: tres razones que te harán exigir este comprobante de pago

¿Te has puesto a pensar cuántas compras realizas en un día y no pides boleta? Al menos 7 de cada 10 ciudadanos no acostumbra pedir boleta de venta y esto resulta perjudicial para el Estado: sin este comprobante de pago, el negocio donde efectuaste tu compra puede apropiarse del impuesto que pagaste, perdiéndose así el dinero que podría invertirse a favor del país. Por eso, para generar conciencia y explicar la importancia de los comprobantes, la SUNAT ha lanzado su campaña "Pide boleta".



Cada año se realizan millones de transacciones económicas en el Perú. Muchas de ellas no cumplen con las obligaciones de ley y terminan evadiendo impuestos. De hecho, el monto evadido de Impuesto General a las Ventas (IGV) en el país –incluido en el precio que se paga por un producto o servicio– asciende a unos ¡23 mil millones de soles al año! ¿Sorprendido? Ahora te contamos cuáles son las razones por las que debes exigir una boleta de venta.



Según lo declarado por Claudia Suárez, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el impuesto de una boleta de 20 soles equivale al desayuno escolar de un niño de zona vulnerable.

El mayor volumen de evasión del pago del IGV se produce en los sectores de comercio y servicios; más aún cuando son operaciones de montos menores. Por eso, cada vez que exiges tu boleta, sin importar el monto de tu compra, garantizas que el impuesto que pagas sea trasladado al Estado por el comerciante.

El contar con una boleta permite al consumidor generar algún tipo de reclamo posterior a la compra, en caso sea necesario. Este aspecto ayuda a incrementar la formalización empresarial en el país, pues exige al vendedor ofrecer productos legítimos y de buena calidad.



No olvides, pedir una boleta no cuesta nada y ayuda a mejorar la vida de más peruanos. Para conocer cómo los comprobantes de pago aportan al desarrollo del país, haz clic aquí.