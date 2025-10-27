La seguridad alimentaria y la anemia siguen siendo dos de los mayores desafíos sociales en el Perú, donde millones de personas presentan problemas para acceder a una nutrición adecuada y miles de niños padecen deficiencia de hierro en etapas críticas de su crecimiento.

Según el Estudio sobre la Seguridad Alimentaria en el Entorno (ESAE) 2023 presentado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en setiembre del año pasado, más de la mitad de los hogares peruanos enfrenta niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria. La anemia, en tanto, alcanzó ese mismo año el 43.1% en menores de entre 6 y 36 meses, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Una década de impacto

Este escenario, que no es reciente en la historia nacional, dio origen el 2015 a “Bueno por Dentro”, proyecto social del país dedicado a recuperar y donar alimentos, creado por Supermercados Peruanos en alianza con el Banco de Alimentos del Perú.

El alcance de esta propuesta ha crecido año tras año. Actualmente, entrega cada semana víveres y productos de primera necesidad a más de 88.000 personas. Su impacto positivo quedó reflejado en la evaluación realizada el 2024 por la consultora 60 Decibels, según la cual el 91 % de los beneficiarios manifestó haber mejorado su calidad de vida gracias a este esfuerzo.

El programa también contribuyó a establecer el marco legal que regula la donación de productos comestibles en favor de los sectores más vulnerables, lo que hizo posible que más empresas se sumen a la lucha contra el desperdicio de alimentos, que tanta falta hace a nuestra población. Además, su relevancia como modelo sostenible permitió que Supermercados Peruanos obtuviera reconocimientos como los premios Creatividad Empresarial y Empresa que Transforma, consolidándose como un referente nacional de responsabilidad social.

Educación y salud

A lo largo de los años, Supermercados Peruanos ha incorporado nuevas líneas de acción vinculadas con la nutrición. Una de ellas es el programa “Tan Fuertes como el Hierro”, desarrollado por Pacífico Salud, orientado a prevenir la deficiencia de hierro en niños beneficiarios de “Bueno por Dentro”.

La intervención incluye capacitaciones sobre las causas y la prevención de la anemia, además de talleres educativos en los que los participantes aprenden a incorporar alimentos ricos en hierro en su dieta diaria.

La estrategia también se ha extendido a través de la alianza multiempresarial “Peruanos por Peruanos”, que acerca los servicios de detección y consejería nutricional a comunidades de Lima e Ica.

A través de jornadas de salud realizadas en tiendas plazaVea, se efectuaron más de 1.100 tamizajes gratuitos, acompañados de orientación sobre el consumo responsable de alimentos. Las actividades se desarrollaron en los distritos de San Juan de Lurigancho y Ate, así como en la ciudad de Ica.

Todas estas acciones conforman la estrategia “Hambre y Anemia Cero”, un modelo integral que combina la donación de alimentos, la educación nutricional y la atención preventiva, articulando los esfuerzos de empresas, organizaciones sociales y ciudadanía bajo el propósito de generar valor compartido y bienestar comunitario.

