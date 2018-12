Surf: estos fueron los mejores momentos de los Panamericanos Claro Games 2018

Ingresar al mar y lucharla hasta el final. Esa fue la consigna de los 270 atletas provenientes de más de veinte países que durante siete días se enfrentaron en los Panamericanos Claro Games 2018, competencia clasificatoria a los Juegos Panamericanos Lima 2019.



Punta Rocas fue el escenario de un momento histórico en este deporte, y testigo de las mejores maniobras de grandes surfistas, quienes derrocharon talento en cada una de las cuatro categorías: Open, Longboard, SUP Surf y SUP Race. “Es la primera vez que el surf entrará a los Juegos Panamericanos y esta competencia te permite obtener un cupo”, señala Karin Sierralta, presidente de la Asociación Panamericana de Surf.



Perú campeón

La sumatoria de todas las divisiones, categorías, disciplinas y puntaje total por país le dio al equipo peruano su quinta Medalla de Oro como mejor equipo y el título de Campeones Panamericanos por cuarta vez. “La competencia ha estado muy fuerte y ha tenido mucho nivel. Nos hemos preparado un montón con todos los chicos. La verdad es que somos un equipo muy unido”, comentó la peruana María Fernanda Reyes, cuarto lugar en la categoría longboard y finalista para los Juegos Panamericanos 2019.



