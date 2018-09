Tecnología para el arte: tres profesores nos explican cómo unirlas en el aula

Entender el impacto del arte en la formación de niños y adolescentes es el punto de partida para reconocer su importancia. “La educación artística no es hacer manualidades. Enseñar arte es educar en pensamiento crítico y de observación. Nos ayuda a ser creativos, a entender las cosas de una manera distinta”, explica Marita Ibáñez, artista visual y docente.



El desarrollo de la sensibilidad y capacidad de expresión son cruciales en el quehacer diario. Sumar las tecnologías digitales a la enseñanza del arte es el paso natural si queremos trabajar la expresión personal con las herramientas vigentes. Un ejemplo de ello es el proyecto Sinfonía Digital de Fundación Telefónica que, en alianza con Sinfonía por los Niños, enseña teoría musical con apoyo de la tecnología.



La misma propuesta se puede aplicar en otras disciplinas, como las artes plásticas. Con acceso a internet, los docentes pueden hacer recorridos virtuales junto con sus alumnos en museos como el Louvre o el Museo Dalí. La herramienta Arts and Culture de Google permite visitar más de dos mil museos alrededor del mundo. Pero la tecnología digital dista de ser solo una herramienta para hacer más atractiva una sesión de clases.



Ibáñez apunta las ventajas de su uso en las clases de arte. “Muchas veces me he encontrado con alumnos que sienten que no pueden hacer nada relacionado al arte porque no tienen un talento específico. Podemos crear arte sin estar pegados a los clichés del dibujo súper real y aproximarnos a la creatividad de una manera mas desmitificada”.



En el campo musical, José Ignacio López, profesor de electroacústica en la Universidad Nacional de Música e integrante del proyecto Discos Invisibles, considera esencial recordar que el arte y la tecnología siempre han ido de la mano. “Un piano o un violín son tecnología también. Pero con la tecnología digital es posible aprender música de forma instantánea. Las computadoras pueden sonar como queramos. Es importante que los profesores estén dispuestos a hacer cosas diferentes, y no repetir los sonidos de siempre”, propone.



López propone usar programas Virtualpiano.net, Walk Band (permite crear pistas con piano, guitarra, percusión), Ableton Live (ofrece sintetizadores en línea) o Audacity para aprender a editar audio.



Para Leonardo Camacho, docente del curso de Arte y Tecnología en la UTEC, entender que los medios digitales son tan válidos como instrumentos clásicos a la hora de hacer arte, es imprescindible. Este recomienda explorar aplicaciones como Snapseed o VSCO con los alumnos. “Utilizar el celular como una cámara fotográfica y de video es muy potente. Que los chicos de hoy aprendan habilidades de comunicación audiovisual y fotográfica es súper importante”, señala.



