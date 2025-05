“Todos necesitamos alguien que nos haga creer” es el mensaje con el que adidas lanza su nueva campaña global, destacando el poder de la positividad que llega de entrenadores, padres, seguidores y compañeros de equipo. Bajo el lema You Got This, la marca busca recordar que detrás de cada atleta que confía en sí mismo, hay alguien que creyó primero.

La protagonista del primer video de esta campaña es la atleta peruana más exitosa de los últimos años: Thalía Valdivia. En esta pieza íntima y poderosa, Thalía comparte escena con su madre, quien ha sido su principal fuente de apoyo a lo largo de su carrera. Su participación marca el inicio de una serie de historias que adidas planea mostrar.

Hoy, Thalía se prepara para un nuevo desafío: correr la maratón adidas, RIMAC | Lima 42K, una de las carreras más importantes del país, donde competirá frente a su gente y en su propia ciudad. Y lo hará, como siempre, con la fuerza que le da saber que no corre sola.

¿Cómo es tu preparación para las competencias?

Ha evolucionado mucho. Hoy llevo un entrenamiento altamente especializado en Huancayo, donde cuento con un equipo que me está preparando para las competencias de importancia que se avecinan.

¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás por correr?

Trato de estar concentrada, con la mente en el objetivo y con confianza en mi entrenamiento.

Has roto los récords más importantes del país, ¿qué retos sientes que aún tienes por delante?

Durante este año tendré pocas carreras porque la preparación y la mirada están puestas en los Panamericanos de Lima en el 2027 y los JJ.OO. Los Ángeles 2028, donde debemos tener metas cada vez más grandes, porque los peruanos ya probamos que somos los mejores fondistas de América Latina.

Participarás en la maratón adidas | Rímac Lima 42K 2025. ¿Cómo vives una carrera como esta, una de las más importante del país?

Disfruto mucho estas carreras porque corro cerca a los míos y con el apoyo del público. Agradezco mucho el apoyo de adidas que me permite participar en competencias como esta y el ADIZERO en el que estuve en abril.

¿Cómo es tu relación con adidas y qué significa para ti ser parte de la campaña “Todos necesitamos alguien que nos haga creer”?

Cuando adidas se me acercó con la propuesta me entusiasmé mucho porque era la oportunidad para contar lo importante que ha sido y es mi mamá para mi preparación. Adidas es parte de mi familia, es parte de la red de apoyo que ayuda a impulsar mi carrera.

¿Por qué tu mamá es la persona que te hace creer?

Mi mamá siempre ha sido fuente de inspiración porque gracias a su esfuerzo salimos adelante y hoy su resiliencia es uno de los valores que más me ayuda mientras estoy en carrera. Ella no me ha visto correr muchas veces, pero sus palabras, consejos y fortaleza siempre me acompañan.

INSPIRACIÓN EN EL MALECÓN

La campaña “Todos necesitamos alguien que nos haga creer” de adidas busca recordarnos que siempre hay alguien que confía en nosotros y nos impulsa a ir más allá. “No solo es la mamá la que está ahí. Muchos se apoyan en su papá, hermanos, amigos, entrenadores. Queremos visibilizar esas historias y darles espacio a quienes muchas veces permanecen en segundo plano”, comenta Rolando Chávez, Brand Communications Manager de adidas.

Como parte de esta iniciativa, adidas proyectó en el circuito runner de Barranco el video protagonizado por Thalía Valdivia y su madre, con el objetivo de inspirar a los corredores que participarán este domingo 25 de mayo en la adidas, RIMAC | Lima 42K.

“Hemos preparado un recorrido especial, con zonas diseñadas para que familiares y amigos puedan alentar a los corredores. Queremos que todos sientan el respaldo de quienes creen en ellos y vivan la energía única de esta carrera, que atraviesa el malecón y otros puntos emblemáticos de Lima”, añade Chávez.

